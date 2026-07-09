Появиха се нови кадри от охранителни камери на Асен и издирваната Наталия

Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци.

Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня, съобщава NOVA. КАДЪР: NOVA

По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат.

Според данните Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства във физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново.

Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 часа сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша.

Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят.

Наталия беше изведена от дома ѝ през нощта на 30 юни от 40-годишния Асен Симеонов.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активирана и Amber alert. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. На 3 юли бе активирана системата BG-ALERT в областите Варна, Бургас и Шумен.

Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна.

Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.