Румен Радев: Тази година нямаме пари за Украйна

Три успеха за 7 дни - вкарването на бюджет 2026; предоговарянето на "Боташ" и ясният ангажимент, че Украйна ще се подкрепя според възможностите ни

Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани

България става портал за енергия към Централна и Източна Европа

За 7 дни кабинетът ни успя да направи важни стъпки. Първият ни успех е, че след месеци на стрес за гражданите и институциите, правителството внесе бюджет за 2026-а. Знаете, че бюджетът е труден, но слага край на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за следващата година. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани за следващата година. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Още сега започвали работа по бюджет 2027 г.

През тази тази седмица Радев бе в Анкара първо на среща с президентът Реджеп Ердоган, а после и на срещата на върха на НАТО. С турския президент договориха замразяване на "Боташ" за 15 месеца, което означава, че няма да плащаме по 500 хил. на ден за капацитет, а само при пренос на газ.

Постигнатите договорености ще позиционират България като портал на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара гарантирахме и политиките за колективна сигурност, каза още Радев. И припомни, че предишните управляващи са поели твърд и дългосрочен ангажимент за подкрепа към Украйна с твърди вноски, а са завещали огромен бюджет.

България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма, каза още Радев.