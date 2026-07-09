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Съдиите гласуват за ВСС на 7 ноември, прокурорите на 24 октомври, а следователите на 14 ноември

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Изборът за професионалната квота на ВСС ще започне с прокурорите, после ще гласуват съдиите и ще завърши със следователите. Това реши съветът, който днес определи датите и местата, където ще се проведат общите събрания и гласуванията. Самото гласуване ще се проведе по окръжни райони и само с хартиени бюлетини. Най-много секции ще има в София - четири.

Мандатът на този състав на ВСС изтече още през октомври 2022 г.

Прокурорите ще проведат общото събрание на 17 октомври в София Ивент център, който е с капацитет 1500 души, гласуването ще е на 24 октомври.

Общото събрание на съдиите ще е на 31 октомври в същата зала, а гласуването ще е на 7 ноември.  Последни ще проведат общо събрание следователите. То ще е на 7 ноември в зала на Техническия университет, където капацитетът е 500 души.  Гласуването ще е на 14 ноември. На общите събрания се определят членовете на секционните комисии.

Срокът, поставен с промените в съдебния закон, е 17 октомври за съдебната власт, а народните представители трябва да направят своя избор за парламентарната квота до края на октомври. Изборът на дати обаче зависи и от това кои зали с голям капацитет са свободни.

Според шефката на ВКС Галина Захарова след четири години забава организирането на избори не бива да протече скорострелно, със съкращаване на срокове. Тя посочи, че целта е процедурата да бъде прозрачна. 

 И.ф. шеф на ВАС Любомир Гайдов, който също беше поканен на заседанието на Пленума на ВСС, застъпи мнение, че не бива да се правят компромиси с изборния процес и действително да се проведе истинска кампания от страна на хората, които ще се кандидатират.  И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също беше на мнение, че прозрачността е най-важна. Атанаска Дишева подчерта, че трябва да се даде разумен срок за предизборна кампания на кандидатите. 

Правосъдният министър Николай Найденов обясни, че изборите за ВСС с по-голяма публичност е основното, от което трябва да се водят. Това включвало и видеонаблюдение, и предизборна кампания. 

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