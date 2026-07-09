Пиян украинец помете жена на булевард в Пловдив

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Дрегерът отчел над 2,9 промила алкохол

Пиян украински гражданин е самокатастрофирал късно снощи на бул. "Никола Вапцаров" в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Шофьорът излязъл от пътното платно, блъснал се в паркирана кола и помел жена, която била на тротоара в същото време.

На място пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които прегледали пострадалата. Тя била пусната за домашно лечение и без сериозни наранявания. Дрегерът на украинеца отчел над 2,9 промила алкохол.

Задържан е за 24 часа, води се бързо производство.