Пиян украинец помете жена на булевард в Пловдив

Дрегерът отчел над 2,9 промила алкохол
Пиян украински гражданин е самокатастрофирал късно снощи на бул. "Никола Вапцаров" в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията.
Шофьорът излязъл от пътното платно, блъснал се в паркирана кола и помел жена, която била на тротоара в същото време.
На място пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които прегледали пострадалата. Тя била пусната за домашно лечение и без сериозни наранявания. Дрегерът на украинеца отчел над 2,9 промила алкохол.
Задържан е за 24 часа, води се бързо производство.