Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи в МВР, ГДБОП и ДАНС"

Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов изпрати сигнал до и.ф. главен прокурор и административния ръководител на Софийска градска прокуратура за незабавна проверка на информация, че по заповед на Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата.

Ето какво написа Калин Стоянов във фейсбук:

"Преди минути подадох сигнал по електронен път до и.ф. главен прокурор на Република България и административния ръководител на Софийската градска прокуратура относно достигнала до мен информация, свързана с международния скандал „PNR-гейт".

Тъй като се намирам в Страсбург заедно с колеги от ПГ на ДПС, където провеждаме поредица от срещи с евродепутати и представители на различни политически групи, и след като разбрах какво се случва в момента в МВР, ГДБОП и ДАНС, реших да не губя време и да подам сигнала незабавно, още оттук, по имейл.

В сигнала уведомих прокуратурата, че според достигналата до мен информация от два дни в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата. Според информацията, министърът на вътрешните работи устно е разпоредил на всички служители, свързани със случая, при никакви обстоятелства да не коментират пред когото и да било нищо, свързано с PNR скандала. Освен това е разпоредено да бъдат заличени всички електронни логове, журнали и системни следи за достъп до PNR системата или до свързани с нея информационни системи.

Всичко това, което в момента се случва в МВР, ДАНС и ГДБОП - трескавото заличаване на следи по PNR скандала, обяснява и поведението на Иван Демерджиев след изслушването му до настоящия момент. Министърът на вътрешните работи не предостави нито един официален документ. От трибуната на Народното събрание, а впоследствие и чрез председателя на Народното събрание, поискахме документите, с които Демерджиев твърдеше, че разполага, но до момента не ни е предоставено абсолютно нищо.

В сигнала си до Софийската градска прокуратура и до и.ф. главен прокурор настоявам за незабавни действия и проверки на място. В противен случай съществува реален риск да бъдат заличени всички следи, които могат да установят мащаба на злоупотребата и извършените престъпления.

Министърът на вътрешните работи би следвало да е наясно, че рано или късно хората, които са били притискани да извършват тези злоупотреби, ще разкажат подробно какво точно се е случило и кой е разпореждал действията.

Освен това в сигнала си до и.ф. главен прокурор настоявам за спешни действия и по всички останали подадени от мен сигнали, свързани с Иван Демерджиев и с лица, за които има данни, че са свързани с него."