"Възраждане": Има над 150 акта за незаконно строителство във "Връбница"

Терзиев да спре достъпа, водата и тока до всички такива обекти, поиска общинският съветник Деян Николов

За 3 месеца има издадени над 150 акта за незаконно строителство в столичния район "Връбница". След това служителят, който ги е изготвил, е уволнен. Кметът на София Васил Терзиев трябва не само да отнеме делегираните правомощия по Закона за устройство на територията на районния кмет, но и да забрани достъпа до тези обекти, да им се спре водата и тока. Това заяви на брифинг общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов преди сесията на Столичния общински съвет.

Случаят стана изветсне като софийското "Баба Алино". Според Николов става дума за множество обекти, основно халета, строени без никакви строителни книжа.

"За нас това е организирана престъпна група с участието на служители на района, която действа на принципа - ако си с нас, строиш, ако не си с нас - не строиш", заяви Николов.

Според него в район "Връбница" е стартирала процедура по "виртуално строителство" - издават се документи за вече изградени обекти. Той призова всички "незаконни актове" да бъдат анулирани. Николов добави, че вече има подадени 16 сигнала до ГДБОП.

След като Николов разказа какво се случва в район "Връбница", от Столичната община отговориха, че по случая е направена проверка по искане на кмета на София Васил Терзиев, която е установила нарушения при строителния контрол. Всички материали от проверката са изпратени на прокуратурата, ДНСК и Министерството на културата. След това Терзиев отне делегираните правомощия по ЗУТ на кмета на "Връбница" Румен Костадинов. С отнети правомощия по контрол на строителството е и главния архитект на района.

В сряда Костадинов бе изслушан от общинскитге съветници от архитектурната комисия. Той обясни, че констативните актове за нарушения са били грешни и не са стигнали до него. След направена проверка на един от обектите вече е съставена глоба на инвеститора. Става дума за два обекта в софийското село Волуяк - хале и къща, която се строяла в близост до тракийска могила.