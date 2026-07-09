ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тази нощ временно променят движението по "Тракия" ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23193776 www.24chasa.bg

На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари, скрити в кутии за електрически табла (Видео)

540
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Агенция "Митници"

Над 560 000 къса контрабандни цигари, укрити в пластмасови кутии за електрически табла, задържаха митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от свиленградското звено на пресцентъра на Агенция „Митници“.

Тютюневите изделия са открити при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, пристигнал на пункта от Турция и пътуващ за Германия. Водачът – турски гражданин, е представил редовни документи за превозваната групажна стока.

След анализ на риска камионът е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отчетени необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол митническите инспектори открили в задната част на товара кашони със 160 пластмасови кутии за електрически табла, в които били укрити стекове с цигари.

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

Иззети са общо 565 600 къса в 28 280 кутии цигари с турски акцизен бандерол. По данни на Агенция „Митници“ стойността на задържаните тютюневи изделия е за над 115 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. 

При предишния случай на разкрита контрабанда на цигари на ГКПП „Капитан Андреево“, регистриран в средата на юни т.г., митническите служители откриха 42 000 къса цигари, укрити в единия от резервоарите на автобус, влизащ в страната от Турция.

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание