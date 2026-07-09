Апелативният съд отказа да пусне Брендо на свобода

Тричленен състав на Апелативен съд - София, отказа да разгледа жалбата на Евелин Банев-Брендо да бъде условно предсрочно освободен от затвора, съобщиха от съда.

Така магистратите потвърждават разпореждането на първоинстанционния Софийски градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му и е прекратено производството.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София. Мотивите - Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

Евелин Банев-Брендо се предаде доброволно рано сутринта на 24 юни 2024 г. Тогава с него беше и адвокат. Брендо беше обявен за международно издирване, понеже е осъден за пране на пари от наркотрафик, като има присъди в Румъния, България и Италия.

Той се издирваше официално от 10 май 2018 г., след като две седмици по-рано Върховният касационен съд в България окончателно го призна за виновен в пране на пари от наркотрафик и го наказа с 6 г. затвор. Брендо обаче вече беше избягал.

Преди това в Румъния го признаха за виновен за наркотрафик с наказание 10 години. После го осъдиха и на 20 г. затвор в Италия по делото "Кокаинови крале", отново за същото престъпление.

През 2012 г. Брендо беше задържан у нас и изпратен в Милано, но го върнаха, защото първото му дело, тогава все още висящо, беше в България. То приключи последно от трите. Докато чакаше решението, Брендо беше с мярка подписка и забрана да напуска страната. Това не му попречи да избяга и да започне 6-годишното му издирване.