ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи до 16 г., после - до 23 ч

Пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, а до пълнолетие - с ограничение до 23 часа, предлагат от ГЕРБ.

Законопроектът въвежда дигитален портфейл, който да верифицира възрастта на потребителите. Всеки - не само децата, който иска да си направи профил в някоя социална мрежа, ще трябва да има инсталиран този дигитален портфейл. Приложението ще е безплатно и разработено от Министерството на дигиталната трансформация. То не е готово, а ще има срок за разработването му. Ще бъде свързано с данните на ГРАО. Така никой няма да може да влиза в социалните мрежи без да верифицира годините си. Изключения ще са възможни само за образователни приложения, които са част от системата на Министерството на образованието и са одобрени от просветния министър.

"Този закон не е срещу интернет, а е за децата в него. Не пишем този закон, за да съдим родителите, а за да им помогнем. Не искаме да водим война с технологиите, а да има мир между иновациите и детството", обясни проф. Костадин Ангелов.

Децата от 16 до 18 г. могат да ползват социалните мрежи само през деня, а от 23 ч до 6 часа сутринта те няма да зареждат на телефоните им. Остават достъпни чат приложенията като Viber, WhatsApp и Signal остават достъпни, но само за комуникация.

Вече съществуващите профили на потребители, които не могат да докажат годините си, ще бъдат автоматично изтрити.

Наскоро ГЕРБ имаха друго подобно предложение за пълна забрана на телефоните в училище и за спиране на социалните мрежи за деца от 16 г. На 1 юли то беше разгледано на първо четене в социалната комисия в парламента, но не мина.