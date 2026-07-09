Ваня Григорова: Заравят незаконно боклук, без да е минал третиране в завода

Битови отпадъци се складират пред бункерите на завода за третиране на отпадъци в София и после се карат директно за заравяне в депото, без да са преминали задължителната преработка, което е незаконно. Това съобщи независимият общински съветник Ваня Григорова на брифинг преди началото на сесията на Столичния общински съвет.

Тя разказа, че е получила сигнали за незаконните действия от бивши служители на завода и показа снимки.

По нейно искане и на общинските съветници Антон Хекимян от ГЕРБ и Пламена Терзирадева от "Спаси София" екокомисията към СОС е изслушала във вторник ръководството на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

В пост във фейсбук на страницата на СПТО се съобщава, че то е преминало "успешно изненадваща цялостна проверка на РИОСВ, извършена след публикации в социалните мрежи и последвалите сигнали от общинския съветник Ваня Григорова".

Проверени бяха всички елементи на интегрираната система – приемът на отпадъци, механичната и ръчната сепарация, биосушенето, обработката на RDF и депото за неопасни отпадъци „Садината". Констатацията е категорична – всички дейности се извършват съгласно издаденото комплексно разрешително, пише в поста.

Заводът работи. Линиите работят. Отделят се рециклируеми материали. Клетките за биосушене са пълни и функционират. Да, на територията на завода има складиран RDF, подготвен за експедиция. Поради липсата на достатъчно складови площи той временно се съхранява на възможните за това места. И въпреки отправените обвинения, продължаваме да считаме това решение за правилно, защото алтернативата е качественото RDF гориво да бъде заривано в ДНО „Садината" и по този начин ненужно да се изчерпва капацитетът на депото, посочват още от СПТО.

Григорова обаче заяви, че не е сезирала РИОСВ и обяви, че ще търси екоминистерството за проверка "дали над работата на завода има чадър".