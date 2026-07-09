ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Елиза Стефанова подаде оставка като шеф на А...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23194057 www.24chasa.bg

Спасиха с хеликоптер турист, счупил си глезена под връх Вихрен

1444
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Връх Вихрен Снимка: Антоанета Маскръчка

Планинските спасители са оказали вчера помощ на турист, който е бил със счупен глезен вследствие на подхлъзване, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Инцидентът е станал под връх Вихрен в местността "Казана". Пострадалият е транспортиран с хеликоптер до Банско, откъдето с линейка е откаран до болница в Разлог, съобщи БТА. 

Условията за туризъм във високите части - над 1800 м надморска височина, на Витоша, Рила и Стара планина са лоши, добавиха от службата.

Времето там е мъгливо, духа умерен до силен северен вятър. В ниските части на планините също е ветровито.

Връх Вихрен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание