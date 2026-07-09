Спасиха с хеликоптер турист, счупил си глезена под връх Вихрен

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Планинските спасители са оказали вчера помощ на турист, който е бил със счупен глезен вследствие на подхлъзване, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Инцидентът е станал под връх Вихрен в местността "Казана". Пострадалият е транспортиран с хеликоптер до Банско, откъдето с линейка е откаран до болница в Разлог, съобщи БТА.

Условията за туризъм във високите части - над 1800 м надморска височина, на Витоша, Рила и Стара планина са лоши, добавиха от службата.

Времето там е мъгливо, духа умерен до силен северен вятър. В ниските части на планините също е ветровито.