78-годишна жена от Вършец загуби близо 16 500 евро при онлайн инвестиционна измама

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Жена на 78 години от Вършец е станала жертва на онлайн инвестиционна измама, при която е загубила 16 499 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Монтана.

Измамата е извършена в периода от 18 юни до 6 юли. По указания на извършителите жената е превела сумата чрез онлайн банкиране с няколко трансакции към различни банкови сметки.

Комуникацията с измамниците се е водила чрез „Фейсбук" и „Вайбър", където ѝ били обещавани високи печалби от инвестиции. За да спечелят доверието ѝ, след всеки превод те изпращали по банковата ѝ сметка малки суми- между 15 и 20 евро, представяни като дивидент за ден или седмица. Това убедило жената да продължи да превежда още средства.

След последния превод контактът с мнимите инвестиционни посредници бил прекъснат, а жената разбрала, че е станала жертва на измама, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство за измама по чл. 209 от Наказателния кодекс в Районното управление на МВР във Вършец. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.