Арх. Любо Георгиев: Проверяваме сигнали за незаконно строителство в целия район "Връбница"

Проверяваме сигнали за незаконно строителство в целия район "Връбница", не само за село Волуяк. Сигналите касаят и други части на района, като кв. "Модерно предградие". Там има 5 сигнала за пристройки и надстройки на къщи. Това заяви зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев на брифинг в Столичната община.

Относно твърденията за двата казуса, станали публични след изказвания на общинския съветник от "Възраждане" Деян Николов за хале и ограда на къща до тракийска могила във Волуяк, той коментира, че прокуратурата и ДНСК трябва д аустановят дали цялата процедура по строителство е законна или не.

Той изрази надежда, че компетентните органи ще се произнесат бързо, тъй като е привърженик на това да се делегират правомощия на районите по контрол на строителството.

Случаят във "Връбница" стана известен като софийското "Баба Алино". По-рано днес Николов призова кмета на София Васил Терзиев да спре достъпа до незаконните обекти, както и водата и тока.

В началото на седмицата Терзиев отне делегираните правомощия на кмета на район "Връбница" Румен Костадинов по Закона за устройство на територията.