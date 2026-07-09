Съдът отказа да предаде на Англия обвиняем от Първомайско за изнасилване, пуснаха го на свобода

За престъпленията, в които е обвинен във Великобритания, законът предвижда наказание доживотен затвор

Пловдивският апелативен съд отказа на Великобритания да предаде обвиняемия Емрах Ферад от първомайското село Езерово за изнасилване, станало на територията на кралството.

Обвиненията, повдигнати на Ферад, са за престъпления, за които се твърди, че са извършени през октомври и ноември 2019 г. Освен за изнасилване на една жена, той е привлечен към наказателна отговорност за опит за същото престъпление над друга, сексуално посегателство и воайорство. За най-тежкото престъпление според британския закон от 2003 г. максималното възможно наказание е доживотен затвор.

Апелативните магистрати в Пловдив са поискали гаранции от властите във Великобритания, че ако българският гражданин бъде осъден на доживотен затвор, каквото наказание се предвижда за две от престъпленията, за които е търсен или лишаване от свобода, той ще бъде върнат в България за изтърпяване на наказанието си. Такива убедителни гаранции обаче не са били получени.

Освен това според магистратите в България, от кралството не са заявили ясно условията за европейската заповед за арест и затова са преценили да го освободят още след съдебното заседание.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.