Терзиев: До седмица ще има решение за обслужването на цветните контейнери

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След пожара в базата на Екобулпак са засегнати 12 столични района, които дружеството обслужва

Столичната община работи за възстановяване на нормалното обслужване на цветните контейнери в засегнатите райони след пожара в базата на Екобулпак. През последните дни са проведени поредица от разговори с оператора, а вчера кметът на София Васил Терзиев се срещна и със собствениците на дружеството, за да бъдат обсъдени възможностите за преодоляване на затрудненията, съобщиха от общината.

„Очаквам до седмица да имаме работещо решение, което да възстанови нормалното обслужване. Правим всичко възможно това да се случи възможно най-бързо", заяви Терзиев.

Пожарът, избухнал преди седмица в базата на Екобулпак, засегна съоръжението, през което преминава значителна част от разделно събраните отпадъци в София.

Дружеството обслужва цветните контейнери в 14 от 24-те района на столицата – „Надежда", „Сердика", „Красна поляна", „Илинден", „Възраждане", „Витоша", „Лозенец", „Изгрев", „Слатина", „Люлин", „Подуяне", „Връбница", „Панчарево" и „Банкя".

Това създава временни затруднения в обслужването заради реално ограничен капацитет след инцидента, посочват от общината.

По думите на Терзиев още в първите часове след пожара усилията на всички институции са били насочени към овладяване на кризата и гарантиране на

безопасността.

„Мобилизирахме всички ресурси и работихме рамо до рамо с пожарната, държавните институции и всички ангажирани екипи, за да овладеем ситуацията и

да не допуснем допълнителни щети. Обстановката беше изключително сложна, но за щастие успяхме да се справим", коментира кметът.

Докато бъде възстановено нормалното обслужване на цветните контейнери в 12-те района, Столичната община призовава гражданите да окажат съдействие, като изхвърлят разделно само правилно сортирани

отпадъци, смачкват пластмасовите бутилки, кеновете и кашоните, за да заемат по-малко място, и при възможност временно задържат част от опаковките у дома или използват цветните контейнери в районите, обслужвани от другия оператор.

„Знам, че това създава неудобство. Благодаря на всички софиянци за разбирането и търпението. Убеден съм, че както овладяхме кризата около пожара, така ще се справим и с последствията от него", заяви кметът.

Големият пожар в базата на Екобулпак в "Люлин" избухна на 1 юли. На следващия ден бе отчетено замърсяване на въздуха и от общината предупредиха детските градини да не извеждат децата навън. Същото предупреждение бе отправено и към хора с хронични заболявания и бременни. След потушаването на пожара общината разпореди извънредно миене на улиците в "Люлин".