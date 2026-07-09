Проф. Елиза Стефанова подаде оставка като шеф на Агенцията за оценяване и акредитация

Новият ректор на Софийския университет проф. Елиза Стефанова е подала оставка като председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет. Това съобщиха от висшето училище пред "Дневник".

Проф. Стефанова от Факултета по математика и информатика беше избрана за първата жена ректор на Софийския университет със 185 гласа във вторник.

Най-старото висше училище у нас избира ректор, след като досегашният - проф. Георги Вълчев, бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Първата жена начело на Софийския университет ще довърши последната година от мандата му.

"Първо трябва да изпълним политиката, която е поел проф. Георги Вълчев. Един от акцентите в моята програма е приемане на правила, свързани с използването на изкуствения интелект. Това е един от ключовите въпроси и колегията ги очаква", заяви проф. Стефанова.

Проф. д-р Елиза Стефанова е дългогодишен преподавател, изследовател и университетски ръководител. През 1991 г. завършва информатика във втория випуск на новооткритата специалност във Факултета по математика и информатика. Три десетилетия по-късно става негов зам.-декан.

Започва да работи като програмист в Университетския изчислителен център още докато следва, а след специализация в Нидерландия участва в изграждането на основата на университетската компютърна мрежа и в създаването на направлението "Мрежи и комуникации", чийто първи ръководител става. Работи и по създаването на първия сайт на Софийския университет.

През 2010 г. специализира в Института по образование на University College London, Великобритания. Преподава "Операционни системи", "Дискретна математика и алгоритми", "Гъвкави методи за програмиране", "Компютърни системи и технологии", "Компютърни мрежи" и "Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда". Ръководила е магистърска програма по електронно обучение, а сега ръководи магистърската програма "Разпределени системи и мобилни технологии". Автор е на над 80 публикации, от които над 40 са индексирани в Web of Science и Scopus, както и на учебници по информационни технологии за средното училище. Повече от 15 г. участва в Националната комисия на олимпиадата по информационни технологии за ученици и в комисията на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици.

Два мандата проф. Стефанова бе зам.-ректор на СУ, като такъв участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на университета. Както и в учредяването на Етичната комисия и внедряването на система за засичане на сходства при проверка на дипломни работи и дисертации. При нея стартира електронното деловодство, а Алма матер получава логото за човешки ресурси на ЕК (HR Excellence in Research). Подготовката на материали за Академичния съвет и други административни дейности вече преминават към облачна среда, организирано е електронно приемане на документи за конкурси за академични длъжности и научни степени.