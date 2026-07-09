Парламентът разреши на правителството да даде още 37 млн. долара за бойни машини

Има реално в общата сума на проекта, която е под 3%. Това увеличение е по обективни, чисто пазарни причини, заяви Христо Симеонов от управляващото мнозинство

Със 156 гласа "за", 11 "против" от "Възраждане" и нито един "въздържал се" парламентът реши България да вдигне цената, която ще даде за покупка на "основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". Както "24 часа" вече писа, поръчаните бойни машини "Страйкър", чието асемблиране започна във великотърновския завод ТЕРЕМ, поскъпват с близо 37 млн. долара. Това става по искане на САЩ, от които България закупи новите бойни машини.

С приетите промени общата стойност на проекта става 1 393 140 192 долара по три договора. Отчитайки инфлацията и ефекта на икономическите условия, прогнозно са заложени непредвидени разходи в размер на 20 897 103 щатски долара (1,5% от общата стойност), с което финансовата стойност на измененията достига 1 414 037 000 долара, пише мотивите на кабинета.

Реално американците искаха допълнителни 59 млн. долара и още 4,7 млн. за поръчаните ракети "Джавелин", но даваха и намаление на парите за боеприпаси с 12 млн. долара. Поскъпването е мотивирано с недостиг на суровини и електронни компоненти за производството, общата световна инфлация и нарастване на разходите за опаковане и изпращане на машините.

"За необходимостта от този проект няма смисъл да се говори. Българската армия е подценявана изключително дълги години, в следствие на което модернизационните процеси започнаха едва 2018-2019 г. Този проект реално е подписан през 2023 г.", обясни военният министър Димитър Стоянов, който дойде в парламента, за да иска одобрение за допълнителните разходи.

Министърът увери, че сухопътните ни войски си вършат работата по опазване на границата. Всички тези машини могат и са достатъчно добре ситуирани, за да участват в мисиите, добави той. И увери, че с новата техника ще се осигури оперативност и съвместимост с армиите на НАТО, придобиване и поддържане на способности и участие в самостоятелни и съюзнически операции в страната и извън нея.

Христо Симеонов от мнозинството на "Прогресивна България" заяви, че промяната не е просото актуализация на цифри, а "реален механизъм, който защитава националния интерес на страната". "Да, има реално в общата сума на проекта, която е под 3%. Това увеличение е по обективни, чисто пазарни причини", каза той. Депутатът похвали и преговорния екип, който постигнал сериозно намалени по отделни пера на инвестиционния разход. Почти с 20% по-малко ще бъдат платени за боеприпаси, 12% по-малко ще са за противотанковите комплекси "Джаведин". 14 млн. долара ще бъдат спестени с отлагането на покупката на летателните безпилотни апарати", каза представителят на мнозинството. Той отбеляза, че съвременните технологии се променят непрекъснато и отказът от нови дронове засега гарантира, че "в правилния момент ще внедрим много по-актуални и съвременни технологии".

"Това отваря и вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Няма нищо по-хубаво и логично от това българската армия да работи съвместно с българската отбранителна промишленост. Така парите на българските данъкоплатци ще останат в България", каза Симеонов, който е член на комисията по отбрана в НС.

Ивелин Първанов от "Възраждане" обаче се ядоса от оскъпяването на "Страйкър"-ите. Той настоя, че са предупреждавали как ще има скок в цените. "С тези стари машини Българската армия се подготвя за по-предишната война, време е да се готвим за бъдещата. Поскъпването излиза около 37 млн. долара при положение, че още нищо не сме получили. Можеше да разработим нещо ново, а не да купуваме стари машини", емоционален бе той. И иронизира американските партньори за "изключително коректното отношение - нищо ново под слънцето". "Както навремето ни прецакаха с радиостанциите за танковете Т72, сега може да си чакаме техните корита, машините с отпаднала необходимост на морската пехота на САЩ, които им пълнят складовете, а трябва да ги запълнят с ново въоръжение", каза той.