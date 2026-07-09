Йотова: Надежда Захариева остана вярна на словото, което съхранява човешкото

През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата Надежда Захариева. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Държавният глава определя Захариева като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик. Илияна Йотова отбелязва, че със своите стихове, книги и песни тя е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство. „Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните й почитатели", заявява още президентът и допълва, че като автор на едни от най-популярните текстове в българската музика Надежда Захариева е успяла да даде думи на любовта, вярата и болката, които ще останат във времето.

„Моите написани думи са моят „изстрадан земен капитал", казваше тя. Благодарни сме за ценния „капитал", който ни завеща", пише още държавният глава.

Днес близките на поетесата Надежда Захариева съобщиха за кончината ѝ.

През 2003 г. Захариева бе зам.-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

Надежда остави голям брой стихотворения, някои от които са претворени в песни и се превърнаха в златни хитове на българската популярна музика. Тя завеща богато литературно наследство, като остава в сърцата на поколения българи с дълбоката си лирика.

Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в трънското село Радово, но израства в Сандански, където преминава детството й. Завършила е френска филология в Софийския университет.

Съпруга е на поета Дамян Дамянов.