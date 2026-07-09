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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23195039 www.24chasa.bg

Взеха книжката на 19-годишен шофьор заради нощни дрифтове и пътен инцидент в Пазарджик

Диана Варникова

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Млад шофьор, причинил пътен инцидент по време на дрифт, е установен от екипи на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик. Незабавно е иззета шофьорската му книжка, а глобата, която го грози е малко над 1500 евро. Това съобщи говорителят на местната дирекция на полицията Мирослав Стоянов.

Инцидентът е регистриран на 3 юли минути преди полунощ, когато по време на дрифтиране лек автомобил „БМВ" се блъснал в паркиран на улицата миниван „Тойота". За радост няма пострадали хора, нанесени са само материални щети.

С изясняване на случая се заели екипи от сектор „Пътна полиция" при областната дирекция в Пазарджик. Скоро униформените установили, че водачът е 19-годишен жител на областния град, а мястото, където е дрифтирано и е настъпил инцидентът е улица „Болнична".

На виновния шофьор е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Още на място е иззето свидетелството му за управление на МПС. Грози го глоба в размер на малко над 1500 евро. Засилените проверки за незаконни гонки, дрифтиране и грубо нарушаване на правилата за безопасно движение ще продължат по пътищата в цялата област.

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