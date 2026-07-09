Фалшиви парфюми се самозапалиха, докато ги унищожават на "Дунав мост"

Фалшиви парфюми са се самозапалили по време на унищожаването им. Инцидентът е станал вчера по обяд в района на митнически склад край "Дунав мост" в Русе. На сигнала за пожара са се отзовали екипи на Първа и Втора РСПБЗН, съобщи БНТ.

Огънят лумнал по време на механичното унищожаване на парфюмите на площ от около 120 кв.м. Пожарът е бил локализиран от противопожарните екипи. Било е предотвратено разпространяването му към намиращите се в близост техника и материали. Според огнеборците най-вероятната причина за инцидента е самозапалване.