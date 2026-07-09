ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следят строежите в Пловдив дали цапат още от първа...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23195142 www.24chasa.bg

Фалшиви парфюми се самозапалиха, докато ги унищожават на "Дунав мост"

984
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив

Фалшиви парфюми са се самозапалили по време на унищожаването им. Инцидентът е станал вчера по обяд в района на митнически склад край "Дунав мост" в Русе. На сигнала за пожара са се отзовали екипи на Първа и Втора РСПБЗН, съобщи БНТ. 

Огънят лумнал по време на механичното унищожаване на парфюмите на площ от около 120 кв.м. Пожарът е бил локализиран от противопожарните екипи. Било е предотвратено разпространяването му към намиращите се в близост техника и материали. Според огнеборците най-вероятната причина за инцидента е самозапалване.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)