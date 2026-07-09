По €50 000 гаранция за всеки от задържаните за укриване на 1,5 млн. евро данъци и пране на пари в Пловдив

Благодарим ви, обърнаха се мъжете към съдиите, след като разбраха, че ще излязат на свобода

Под гаранции от по 50 000 евро излизат от ареста четиримата задържани в Пловдив за пране на пари и укриване на данъци от 1,5 милиона. Апелативният съд в Града на тепетата измени мерките за неотклонение на 50-годишния софиянец Щерьо Щерев на 50 г., Симеон Генчев (42) и асеновградчаните Салим Адем (41), Байрам Идриз (40).

Магистратите счетоха, че от събраните до момента доказателства наистина може да се направи обосновано предположение за вината на четиримата мъже, но смятат, че опасността да повлияят на разследването е била силно преувеличена. Посочиха, че вече е събрана много документация и не е доказан риск за производството. И взимайки предвид здравословните проблеми на задържаните, съдиите прецениха, че най-адекватната мярка в случая е парична гаранция. Големият размер е съобразен с доходите на мъжете.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. При произнасянето му близките на четиримата, които бяха дошли да ги подкрепят в залата, се развълнуваха, а в края на заседанието обвиняемите благодариха на съдебния състав.

Както "24 часа" вече писа, Щерев, Генчев, Адем и Идриз попаднаха в ареста по обвинения в участие в организирана престъпна група. С тях към наказателна отговорност са привлечени и две жени, които обаче още миналата седмица бяха освободени срещу гаранции от по 10 000 евро.

За лидер на ОПГ-то прокуратурата сочи Салим Адем. Според обвинението от лятото на 2024-а до месец юли 2026 г. е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез укриване на данъци.

По данни на разследването 41-годишният мъж имал три регистрирани фирми в Пловдив. Част от останалите членове били собственици на няколко "кухи" компании, от които към дружествата на ръководителя били изпращани фактури за нереални сделки със строителни материали. Така фирмите на Адем приспадали данъчен кредит, който не им се полага. Друга част от задържаните имали реално работещи дружества, но извършвали фиктивни сделки с тези на асеновградчанина. Събрана е информация, че непосредствено след като парите пристигали, те били теглени в брой и връщани обратно.

Средствата от престъпната дейност били влагани в автомобили, инвестиционно злато и сребро. На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, според която държавата е била ощетена с над 1 500 000 евро.