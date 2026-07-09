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Полицията за изчезналия шеф на хлебозавод: Няма данни за отвличане

Дима Максимова

[email protected]

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Димитър Георгиев

Полиция, доброволци, близки и приятели издирват 54-годишния управител на хлебозавод "МИО" от Павликени. Димитър Георгиев е в неизвестност от вчера сутринта, но няма данни за отвличане. Това се казва в официално разпространена информация за случая от ОДМВР- Велико Търново.  От полицията потвърдиха информацията на "24 часа", че  автомобилът му е бил оставен в Павликени, пред сградата, в която работи. След като до обяд близките му не успели да се свържат с него потърсили съдействие в полицията. Той е обявен за общодържавно издирване.

Димитър Георгиев е висок около 174 см., със слабо телосложение, късо подстригана, прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони.

Към момента няма данни за отвличане.

МВР отправя апел към гражданите, които забележат Димитър или имат данни за местонахождението му , да сигнализират на тел. 0610/53501, тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Димитър Георгиев
Димитър Георгиев
Димитър Георгиев

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