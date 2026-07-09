Пожар с голям фронт гори край автомагистрала „Струма“

Пожар гори в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма", съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението". В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич.

Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната. По тяхна информация огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров, пише БТА. Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Действията по овладяване на пожара продължават.