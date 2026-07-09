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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23195707 www.24chasa.bg

Пожар с голям фронт гори край автомагистрала „Струма“

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Пет екипа на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението гасят пожара край Левуново

Пожар гори в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма", съобщиха  от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението". В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич.

Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната. По тяхна информация огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров, пише БТА. Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Действията по овладяване на пожара продължават.

Пет екипа на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението гасят пожара край Левуново

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