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39-годишен задържа мъж, нападнал жена в центъра на Шумен след забележка

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

27-годишен мъж удари 77-годишна жена след забележка в Шумен, съобщиха от полицията.

На 8 юли той е рисувал графити по стена на ул. "Панайот Волов". Възрастната жена му е направила забележка.

При разговор с него мъжът станал агресивен и я ударил. На помощ на жената се притекъл 39-годишен мъж. Агресивното поведение на мъжа се прехвърлило към него. Избутал мъжа, който защитил жената, в резултат на което е паднал и си ударил главата.

27-годишният е задържан на място от 39-годишния. На помощ в „гражданския арест" се притекли и други граждани, подаден е сигнал в полицейското управление.

Мъжът е задържан. Двамата пострадали са прегледани в болница. Установени са повърхностни наранявания и са освободени за домашно лечение.

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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