С 2 млн. евро ремонтираха пътя към манастира "Св. Петка" край Асеновград (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поставени са мантинели, маркировка, има и паркинг за коли и автобуси

Напълно ремонтиран е пътят към манастир "Св. Петка" край Асеновград и село Мулдава, а инвестицията възлиза на 2 170 000 евро от Инвестиционната програма за общински проекти от държавния бюджет.

Днес отсечката беше открита официално от кмета на Асеновград д-р Христо Грудев, а литургия отслужи Пловдивския

митрополит Николай.

Дължината на отсечката е 1750 м. Изпълнени са земни работи и е направено пътно легло, цялостно асфалтиране, изграждане на канавки и отводнителни съоръжения. Поставени са мантинели, вертикална и хоризонтална маркировка. Направен е и паркинг за автомобили и автобуси.

През 2010 г. в манастира възникна пожар, който изпепели много площ. Тогава гасенето на пламъците беше възпрепятствано, именно заради липсата на необходимия достъп.

През февруари 2025 г. започна реалната работа на терен по ремонта с избрания изпълнител и към днешна пътят е въведен в експлоатация.