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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23195793 www.24chasa.bg

С 2 млн. евро ремонтираха пътя към манастира "Св. Петка" край Асеновград (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Отсечката е изцяло обновена и асфалтирана

Поставени са мантинели, маркировка, има и паркинг за коли и автобуси

Напълно ремонтиран е пътят към манастир "Св. Петка" край Асеновград и село Мулдава, а инвестицията възлиза на 2 170 000 евро от Инвестиционната програма за общински проекти от държавния бюджет.

Днес отсечката беше открита официално от кмета на Асеновград д-р Христо Грудев, а литургия отслужи Пловдивския
митрополит Николай.

 Дължината на отсечката е 1750 м. Изпълнени са земни работи и е направено пътно легло, цялостно асфалтиране, изграждане на канавки и отводнителни съоръжения. Поставени са мантинели, вертикална и хоризонтална маркировка. Направен е и паркинг за автомобили и автобуси. 

През 2010 г. в манастира възникна пожар, който изпепели много площ. Тогава гасенето на пламъците беше възпрепятствано, именно заради липсата на необходимия достъп.

През февруари 2025 г. започна реалната работа на терен по ремонта с избрания изпълнител и към днешна пътят е въведен в експлоатация.

Отсечката беше открита официално от кмета на Асеновград, а литургия отслужи митрополит Николай
Отсечката беше открита официално от кмета на Асеновград, а литургия отслужи митрополит Николай
Дължината на отсечката е 1750 м.
Дължината на отсечката е 1750 м.
През 2010 г. имаше голям пожар в манастира, а гасенето беше трудно заради трудния достъп
През 2010 г. имаше голям пожар в манастира, а гасенето беше трудно заради трудния достъп

Отсечката е изцяло обновена и асфалтирана
Отсечката беше открита официално от кмета на Асеновград, а литургия отслужи митрополит Николай
Дължината на отсечката е 1750 м.
През 2010 г. имаше голям пожар в манастира, а гасенето беше трудно заради трудния достъп

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