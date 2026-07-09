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Глобиха трима заради гонка в центъра на София (видео)

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От МВР публикуваха кадър от гонката.

Трима души бяха глобени за гонка в центъра на София. Тя била качена в социалните мрежи.

На публикувания клип се вижда как един от шофьорите дори минава на сантиметри от пешеходец. Самата гонка пък е от светофар до светофар. Това е особено опасно, при повечето нерегламентирани състезания се ползват участъци около бензиностанции и други извън основния трафик. От столичното 5-о РУ към СДВР бързо издирили шофьорите. Те са глобени с по 1500 евро, книжките им са взети за по година, а колите им спрени от движение за 3 месеца, съобщиха от МВР.

От СДВР напомниха, че участието в гонки е грубо нарушение и създава опасност за здравето и живота на всички участници в движението. Темата е особено чувствителна след катастрофата на бул. "Челопешко шосе" преди месец. Тогава Васил и Траян Филипови убиха четирима души в катастрофа. Съмненията на властите са, че двамата са се състезавали. При удара Васил се заби и обърна автобус от градския транспорт, а Траян размаза спирка и колата му се разположи. За щастие на нея не чакал никой. Двамата мъже са с книжки от Чехия. Те са истински, но властите както у нас, така и в Прага проверяват дали не са купени.

От МВР публикуваха кадър от гонката.

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