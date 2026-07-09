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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23195912 www.24chasa.bg

7 плажа в Добричко остават неохраняеми

Дияна Райнова

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Областният управител Руслан Томов публикува в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" на Агенцията по обществените поръчки (ЦАИС ЕОП) обявление за прекратяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за организиране и осигуряване на водноспасителна дейност през летните месеци на настоящата година за 7 от неохраняемите плажове в областта, съобщават от областната администрация.

До изтичане на крайния срок – 6 юли, няма подадени оферти. Така неохраняеми остават 7 плажа - в община Шабла - „Космос", "Крапец-север" (част 2), „Шабла", „Добруджа-Север 1"; в община Каварна - „Болата"; и в община Балчик - „Фиш – фиш нов" и „Батовски".

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