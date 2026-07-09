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Доброволно формирование и общинари се включват в търсенето на изчезналия бизнесмен в Павликени

Дима Максимова

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Доброволното формирование за помощ при бедствия и пожари, общински служители, учители и граждани се организират да търсят бизнесмена  Димитър Георгиев, който е в неизвестност от вчера.
"Община Павликени оказва подкрепа за акцията. В момента събираме състава на Доброволно формирование 4501 – Павликени, които утре ще участват в претърсването на широк район северно от града.
Чрез директорите на училищата и на детската ясла сме отправили призив към мъжете в тези учреждения – огняри и преподаватели, също да бъдат доброволци в акцията", написа във фейсбук кметът на града Емануил Манолов.
Служители от общинска администрация също ще откликнат на призива за доброволно участие в акцията.
Община Павликени призовава и гражданите, които имат възможност, да се включат в организираното доброволческо издирване на изчезналия Димитър Георгиев.
Сборният пункт е утре, 10 юли, в 8:30 часа пред сградата на Община Павликени. 

От местната управа молят доброволците да бъдат с подходящо облекло и обувки за придвижване по пресечен терен, да носят вода и зареден мобилен телефон.

Кметът отправя благодарност към всички, които ще отделят от времето си и ще помогнат в издирването. И призовава, ако някой разполага с информация за местонахождението на Димитър Георгиев, незабавно да звъни на тел. 112, на тел. 0610/53501 или в най-близкото поделение на МВР.
 "Нека с общи усилия направим всичко възможно той да бъде открит" - завършва инж. Манолов.

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