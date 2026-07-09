63 проверки на обекти по морето извърши Дирекцията по безопасност на храните в Добрич

От края на юни в област Добрич са извършени 63 инспекции от Областната дирекция по безопасност на храните / ОДБХ / в Добрич. „Издадени са 10 предписания към бизнесоператори. Те са основно за излишен инвентар в помещенията, несъответствия по материално-техническата база и неефективна защита от вредители. Към този момент нямаме издадени актове и няма затворени обекти", съобщи д-р Стелияна Генчева, директор на службата . Инспекторите реагират и на сигнали от потребители. „Всеки един сигнал от граждани се обработва и се отговаря с предприетите мерки, когато има установени нарушения", заяви тя. Д-р Генчева припомни, че бизнеоператорите са длъжни да спазват европейското и националното законодателство за безопасност на храните.„Бизнесоператорите задължително трябва да познават и спазват нормативната уредба. Ще дам само един пример – съгласно действаща Наредба №14 те са задължени веднъж годишно да изпращат проби в акредитирана лаборатория, за да се установи ефектът от извършваната дезинфекция на контактни повърхности, работни плотове и прибори." „Нашият контрол е постоянен. Служителите от отдел „Контрол на храните" извършват проверки през цялата година, но през летния сезон те са засилени, за да гарантираме безопасността на приготвената храна и да защитим здравето на потребителите, тъй като човекопотокът е много по-голям в сравнение с останалите месеци", обясни д-р Генчева

През миналия летен сезон са извършени 864 проверки.„Имаше унищожени и бракувани около 300 килограма храни от животински произход и около 200 килограма храни от неживотински произход. Седем обекта бяха затворени заради лоша хигиена и наличие на храни с изтекъл срок на годност. На бизнес оператори бяха връчени 30 акта и бяха издадени 117 предписания", уточни д-р Генчева. „Когато избират заведение, потребителите трябва да обърнат внимание на хигиената на масите и приборите, както и на персонала – дали е с чисто работно облекло. Това са едни от първите признаци, че заведението поддържа добра хигиена", каза тя. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на БАБХ.