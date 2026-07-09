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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23196103 www.24chasa.bg

63 проверки на обекти по морето извърши Дирекцията по безопасност на храните в Добрич

Дияна Райнова

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Тераса в Балчик. Снимка: Архив

От края на юни в област Добрич са извършени 63 инспекции от Областната дирекция по безопасност на храните / ОДБХ / в Добрич. „Издадени са 10 предписания към бизнесоператори. Те са основно за излишен инвентар в помещенията, несъответствия по материално-техническата база и неефективна защита от вредители. Към този момент нямаме издадени актове и няма затворени обекти", съобщи д-р Стелияна Генчева, директор на службата . Инспекторите реагират и на сигнали от потребители. „Всеки един сигнал от граждани се обработва и се отговаря с предприетите мерки, когато има установени нарушения", заяви тя. Д-р Генчева припомни, че бизнеоператорите са длъжни да спазват европейското и националното законодателство за безопасност на храните.„Бизнесоператорите задължително трябва да познават и спазват нормативната уредба. Ще дам само един пример – съгласно действаща Наредба №14 те са задължени веднъж годишно да изпращат проби в акредитирана лаборатория, за да се установи ефектът от извършваната дезинфекция на контактни повърхности, работни плотове и прибори." „Нашият контрол е постоянен. Служителите от отдел „Контрол на храните" извършват проверки през цялата година, но през летния сезон те са засилени, за да гарантираме безопасността на приготвената храна и да защитим здравето на потребителите, тъй като човекопотокът е много по-голям в сравнение с останалите месеци", обясни д-р Генчева

През миналия летен сезон са извършени 864 проверки.„Имаше унищожени и бракувани около 300 килограма храни от животински произход и около 200 килограма храни от неживотински произход. Седем обекта бяха затворени заради лоша хигиена и наличие на храни с изтекъл срок на годност. На бизнес оператори бяха връчени 30 акта и бяха издадени 117 предписания", уточни д-р Генчева. „Когато избират заведение, потребителите трябва да обърнат внимание на хигиената на масите и приборите, както и на персонала – дали е с чисто работно облекло. Това са едни от първите признаци, че заведението поддържа добра хигиена", каза тя. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на БАБХ.

Тераса в Балчик. Снимка: Архив

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