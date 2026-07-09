Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.

Очаква се Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София, съобщи Нова телевизия.

Бившият шеф на ББР се издирва от средата на август 2024 когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. Оттам той е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай. През декември 2024 година беше издадена Европейска заповед за арест и след като е засечена информация за негово пътуване към Европа, именно на основание на тази заповед е задържан в Белград.

Мавродиев е обвиняем за длъжностни престъпления по случая с отпуснатите от ББР и с негов подпис като директор 150 млн. лв. на фирма, близка на Румен Гайтански-Вълка, през 2019 г. Парите изчезнаха, а кредитът е необслужван и отписан като несъбираем. Стоян Мавродиев беше назначен за директор на банката през 2017 г. и освободен от поста през 2020-а. Разследването срещу него, Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев е на Комисията за противодействие на корупцията.