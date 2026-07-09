Проф. Стефанова посвети своя награда на колегите си - всеки ден се борят със смъртта (Снимки)

Нека стартираме кампания, която да възроди обичта към България, призова прочутият детски хирург

"Много пъти, когато ние, хирурзите, опрем донякъде, казваме: "Боже, помогни!". И се обаждам на владиката, на отец Георги. И те наистина помагат. Да, над нас има сила. И когато ние сме добри, тази сила отговаря със същата съпричастност".

С тези думи прочутият детски хирург проф. Пенка Стефанова, спасила стотици животи, пое наградата, присъдена й за творение на добрини.

"Такова сериозно отличие никога не съм получавала. Всеки от нас трябва да работи това, което може. И да го прави по най-добрия начин. Защото, когато застана пред студентите и пред вас, виждайки в очите ви надежда, желание и съпричастност, ние сме отговорни един към друг. Доброто е заразно", допълни шефката на Клиниката по детската хирургия в Пловдив.

Видимо развълнувана, тя посвети своята награда на колегите си, "които всеки ден се борят със смъртта", избавяйки от нея деца.

"Молете се за нас, молете се за българските деца", обърна се тя към кмета на Пловдив и към присъстващите в заседателната зала на общината, където бяха раздадени за 15-и път отличията в кампанията "Пловдив - град на доброто". Тя се присъжда на хора, които с делата си променят обществото. А проф. Стефанова безспорно е един от тях. "Молете се за нас, молете се за българските деца", обърна се проф. Стефанова към кмета на Пловдив и към присъстващите.

"Доброто е заразно и заслужава да бъде забелязано", заяви градоначалникът. И добави, че във време, когато критиките са повече от добрите думи, е важно да показваме хората, които с примера си дават надежда и посока.

Водещ на церемонията беше директорът на Професионалната гимназия по хранителни технологии, в залата бяха и ученици и учители от училището.

Отличието в категория "Градско развитие" получи д-р Ахавни Кеворкян, стоматолог с дългогодишна практика и активен общественик. Освен професионалната си дейност тя посвещава значителна част от времето си на каузите на арменската общност в Пловдив, подпомага църковния и образователния живот и развива литературната среда в града като председател на Дружеството на писателите в града.

Протойерей Георги Димитров бе отличен в категория „Образователна дейност". През последните години той работи с учениците от четвърти клас в СУ „Св. Патриарх Евтимий", където ги запознава с християнските добродетели и ги насърчава към милосърдие, уважение и съпричастност. Духовникът благодари за признанието със смирение и отбеляза, че истинската заслуга принадлежи на всички хора, които ежедневно дават личен пример за добро. Протойерей Георги Димитров бе отличен в категория „Образователна дейност".

Лилия Стойчева, педагогически съветник в СУ „Св. Константин-Кирил Философ" бе отличена за благотворителните кампании, които организира и подпомага деца със специални образователни потребности чрез арттерапия.

Освен проф. Стефанова, в категория "Социални дейности" бе отличена и журналистката Райна Зайкова. Тя участва в доброволчески акции след природни бедствия, организира помощ за хора в нужда, подкрепя инициативата „Нощ на ангелите" и активно се включва в кампании за защита на бездомните животни. Зайкова успя да организира кампания и набра средства, с които бяха направени протези на възрастна двойка. Ученици от гимназията по хранителни технологии присъстваха като публика на церемонията.

В края на церемонията, след обща снимка, на изпроводняк проф. Стефанова отново взе думата. "Искам да попитам от какво сме недоволни, ние, българите". Всички замълчаха. Хирургът продължи с примери. "Ние сме една от петте държави в света, в която никога не е имало гробища с покойници, отишли си от глад. Имаме най-прекрасните води, невероятна земя с най-голям процент чернозем - 11 на сто. Народът ни е чудесен, с невероятна история и бъдеще. Притежаваме 26 чудни планини. Имаме ли основание да се оплакваме", попита ученият.

И направи заявка пред кмета, че желае да инициира кампания, която да възроди обичта към собствената ни държава.