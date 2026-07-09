Вдигнаха медицински хеликоптер за мъж, пострадал при пожара край Левуново

Мъж на около 60 години е с тежки изгаряния, получени при пожара в землището между селата Левуново и Генерал Тодоров край автомагистрала „Струма",съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

По информация на медиците пострадалият е с около 30 процента изгаряния. За него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение.

От Центъра за спешна медицинска помощ към момента не разполагат с информация при какви обстоятелства е пострадал мъжът и дали е участвал в действията по овладяване на пожара. Организирано транспортирането му, за да му бъде оказана необходимата специализирана медицинска помощ.

Пожарът край землищата на селата Левуново и Генерал Тодоров възникна днес около 14:00 часа. В овладяването на огъня участват пет екипа на районните служби за пожарна и аварийна безопасност в Петрич и Сандански, както и около 20 доброволци, съобщава БТА.