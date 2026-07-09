12-годишната Ани вече има своя собствена розова стая в общинско жилище във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След трудните месеци, през които съдбата на 12-годишната Ани трогна цяла България, момичето и семейството му направиха първата крачка към по-спокоен живот. От днес те вече живеят в нов общински дом във Варна.

На входа на жилищната кооперация Ани беше посрещната от заместник-кмета на Варна Снежана Апостолова, която лично се ангажира с намирането на подходящо жилище за семейството.

Още в средата на юни майката на момичето – Николинка Николова, получи ключовете за двустаен общински апартамент от фонд „Резервен" в широкия център на града. Предстоеше обаче ремонт и обзавеждане, за да може жилището да се превърне в истински дом.

Когато за първи път видяла апартамента, Ани споделила едно единствено желание – да има розова стая и легло до прозореца.

Днес мечтата ѝ вече е реалност.

Просълзена от вълнение, тя прекрачи прага на собствената си стая, обзаведена точно така, както си я е представяла. Освен широко легло до прозореца, в нея има бюро за учене, шкафове за личните ѝ вещи и телевизор.

Апартаментът е с площ от 77 квадратни метра и разполага с дневна, кухня с трапезария, спалня, баня с тоалетна, дрешник, антре и балкон, съобщават от пресцентъра на общината.

Жилището е предоставено на майката на момичето съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите и настаняването в общински жилища. Настаняването е извършено след свикване на спешна комисия по инициатива на заместник-кмета Снежана Апостолова и със заповед на кмета Благомир Коцев.

Ремонтът и обзавеждането са извършени за кратко време със средства, осигурени с помощта на една от националните телевизии в рамките на популярен телевизионен формат.

Подкрепата за Ани обаче не приключва с новия дом.

Кампанията в нейна помощ продължава с участието на Община Варна, неправителствени организации, граждански активисти, народни представители от Варна, екипа на телевизията и десетки дарители.

Предстои и най-важната битка – тази за здравето на момичето. Ани страда от тежко сърдечно заболяване и лечението ѝ продължава, като близките ѝ и хората, които застават зад каузата, се надяват новият дом да бъде началото на един по-спокоен и щастлив етап от живота ѝ.