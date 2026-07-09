Иван Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията на Стоян Мавродиев

Действително е разрешена екстрадицията на Стоян Мавродиев, при това при облекчена процедура. Това съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на ГКПП "Калотина".

"Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. В момента се създава организация. И както казах екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава", поясни вътрешният министър Иван Демерджиев.

Бившият шеф на ББР се издирва от средата на август 2024 когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. Оттам той е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай. През декември 2024 година беше издадена Европейска заповед за арест и след като е засечена информация за негово пътуване към Европа, именно на основание на тази заповед е задържан в Белград.

Мавродиев е обвиняем за длъжностни престъпления по случая с отпуснатите от ББР и с негов подпис като директор 150 млн. лв. на фирма, близка на Румен Гайтански-Вълка, през 2019 г. Парите изчезнаха, а кредитът е необслужван и отписан като несъбираем. Стоян Мавродиев беше назначен за директор на банката през 2017 г. и освободен от поста през 2020-а. Разследването срещу него, Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев е на Комисията за противодействие на корупцията.