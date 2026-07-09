Жена, обвинена в опит за сплашване на свидетел срещу "Калашниците, остава в ареста

Жена, обвинена в опит за сплашване на свидетели срещу "Калашниците, остава в ареста, съобщиха от прокуратурата.

С.А. е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 29 юни т.г. в магазин в кв. „Ботунец" в София е направила опит да принуди жена да извърши нещо противно на волята ѝ. Тя е искала от жената да промени показанията си, които е дала по досъдебно производство на Софийската градска прокуратура, като е употребила за това сила и заплаха. С.А. е удряла с ръце и крака по главата и тялото жената, вследствие на което ѝ е причинила лека телесна повреда. След това обвиняемата е казала на пострадалата: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец", „Отивате да си променяте показанията", „Ако не си промените показанията, ще страдате", посочиха от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 6 години.

От прокуратурата съобщиха още, че С.А. е била задържана за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд (СРС) за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемата. Състав на СРС се е съгласил с доводите на прокурора и наложи на С.А. най-тежката мярка за неотклонение. След жалба от страна на обвиняемата състав на Софийския градски съд е потвърдил мярката, наложена от Софийския районен съд и е оставил С.А. за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

Съпругата на един от задържаните при акцията срещу т.нар. група Калашниците е обвинена за опит за принуда, след като опитала да окаже натиск на свидетелка по делото срещу мъжа ѝ, съобщиха на брифинг наблюдаващият прокурор от Софийска районна прокуратура Николай Стойков и директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков миналата седмица.