Зам.-кметът по екология: Ако над завода за отпадъци в София има чадър, то той е плажен

Заместник-кметът по екология на Столична община Николай Неделков опроверга твърденията за безпорядък, нарушения и "чадър" в завода за третиране на отпадъци в София.

По-рано на брифинг общинската съветничка Ваня Григорова обяви, че битови отпадъци се складират пред бункерите на завода и после се карат директно за заравяне в депото, без да са преминали задължителната преработка, което е незаконно.

В началото на месеца депо за преработка на отпадъци се запали в София и задушливата миризма с дни наред се стелеше над "Люлин" и други райони на столицата.

Ето какво отговориха от общината на Григорова:

Във връзка с отправените от общинския съветник Ваня Григорова обвинения и разпространените манипулативни кадри от вътрешността на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО), Столичната община заявява, че подобни опити за създаване на „алтернативна реалност" грубо пренебрегват фактите и технологичните процеси на едно индустриално съоръжение.

Разпространените снимки, които се представят като доказателство за безпорядък, всъщност показват бали с RDF гориво и рециклируеми материали, чието временно разполагане по технологичните алеи е част от работата на завода при засилено производство. Важно е да се подчертае, че в оригиналния проект на завода никога не са били изграждани специални съоръжения за дългосрочно съхранение на RDF, поради което неговото оперативно управление е поверено на експертния екип на предприятието, който в рамките на мандата на кмета Васил Терзиев постигна безпрецедентни резултати в интерес на града.

„Относно твърденията за институционален „чадър" от страна на РИОСВ, фактите сочат точно обратното – в текущия мандат заводът е подложен на безпрецедентен контрол. Докато при предишното управление държавата е извършила едва 4 проверки за 8 години, за последните две години проверките от РИОСВ са над 20," заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков. Той поясни, че последната инспекция от тази седмица е приключила с констатация, че всички дейности — от приема до депонирането — се извършват в пълно съответствие с комплексното разрешително.

„Ако това е чадър, то той вероятно е „плажен чадър", под който за нарушителите е доста горещо," допълни Неделков.

Именно през този мандат СПТО не само осигури оперативен капацитет по време на кризата със сметосъбирането, но и удължи живота на депото до 2029 г., при заварени прогнози за изчерпване на капацитета му още през 2024 г.. Работата на завода не е спирала нито за минута: през 2025 г. е регистриран нов исторически рекорд от предадени за оползотворяване над 113 000 тона RDF, а данните за първите шест месеца на 2026 г. показват предадени 42 020 тона, което е значително над нивата от същия период на 2022, 2023 и 2024 година.

Заместник-кметът бе категоричен, че внушенията за финансови нарушения също не отговарят на истината: „Несъстоятелни са и внушенията за укриване на такси от държавния бюджет. Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО се събират в целеви сметки на Столична община и се използват единствено за управление и закриване на депата, без да имат отношение към републиканския бюджет."

Управлението на завода не само е стабилизирано в последните две години, но и доведе до 5 пъти по-високи приходи от рециклируеми материали (над 1.7 млн. лв. за 2024–2025 г.) и спестени 4 млн. лв. разходи само за първите месеци на 2026 г. чрез прекратяване на неизгодни договори. Столична община няма да допусне политически внушения и манипулативни интерпретации да подменят фактите за възстановяване на контрола, повишаване на ефективността и модернизация на системата за управление на отпадъците. Резултатите на СПТО са видими, измерими и в интерес на гражданите на София.