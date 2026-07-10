Ограничават лова на пъдпъдъци - до 10 броя на ден

Държавата си запазва две стопанства, няма да ги дава на концесия, за да има къде да ловува властта

Дневният отстрел от ловец на пъдпъдъци да бъде намален от 15 на 10 броя, а при организирания ловен туризъм - от 30 на 10, предлага земеделското министерство с промени в Закона за лова и опазване на дивеча.

Мотивите в пуснатите за обществено обсъждане в четвъртък нови текстове гласят, че по този начин се цели гарантиране на устойчивото ползване на този вид птици и запазване на популацията.

Според други промени кандидатите, които не издържат изпита за придобиване право на лов или не са се явили на него, ще могат да го направят повторно през октомври на същата календарна година. А ако кандидатът не издържи и втория изпит, ще трябва отново да премине курс за подготовка, преди да има право да се яви на ново изпитване.

Проектът въвежда и възможност

билетът за лов да бъде заверяван по електронен път,

след като членската карта на ловеца е заверена от съответното ловно сдружение. Предвижда се още ловните сдружения да отразяват в информационната система на Изпълнителната агенция по горите информация за заверените членски карти.

Националното ловно сдружение пък вече ще събира по-широк кръг от данни, сред които списъци на ловците и ловните площи, информация за дивечовите запаси, отстрела, разселването на дивеч, ловните трофеи, ловните кучета и други данни за нуждите на ловната статистика.

Друга съществена промяна е, че държавните ловни стопанства

“Воден - Ири Хисар” и “Искър” няма да бъдат давани повече на концесия,

те остават да се стопанисват от държавата, за да има къде да ловува властта. Двете стопанства ще се използват за държавни представителни нужди и ще осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на президента, председателя на Народното събрание и на премиера.

Според сега действащия закон държавните предприятия могат след конкурс да сключват договори за съвместно извършване на дейности за срок до 15 години.

С промените двете стопанства ще бъдат извадени от този режим. За тях няма да могат да се сключват нови, а действащите ще бъдат прекратени един месец след влизането на закона в сила.

Към момента стопанство “Воден-Ири Хисар” има договор с “Иберлес” ЕООД, сключен на 7 август 2025 г. Собственик на фирмата е Истилиян Маринков, познат в средите на ловците като активен национален съдия на киноложки състезания.

А “Био Майнинг” на Румен Гайтански, която бе наела ловно стопанство “Искър”, е с прекратен договор от 1 август 2024 г. заради неизпълнение на задълженията. Той го наема през 2016 г., като това е стопанството с най-голямо установено нарушение - незаконния хотел, който бизнесменнът бе построил там.