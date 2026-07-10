До 8 г. затвор за 17-годишния Алишан, който взе аудито на баща си и уби двама братя със 133 км/ч

Делото тръгва на 14 юли - 2 години след кървавия инцидент

Жертвите отивали на риба на язовир "Ястребино", тяхната дачия се движела с 85,4 км/ч

Пред окръжния съд във Велико Търново се изправя 17-годишният Алишан Трънков. През юли 2024 г. той открадна колата на баща си и с бясна скорост се заби в такси на пътя София - Варна край село Кесарево. При удара на място загинаха шофьорът на таксито и брат му.

Две години след кървавия инцидент за 14 юли е насрочено разпоредително заседание по делото. Младежът е обвинен за причинена по непредпазливост смърт на повече от едно лице в катастрофа, като е

карал колата с превишена скорост, без да има шофьорска книжка

Тъй като е бил непълнолетен към момента на извършеното, го грозят до 8 години затвор.

В нощта на 8 юли 2024 г. ученикът в гимназията по механизация на селско стопанство в Златарица взел тайно колата на баща си и потеглил от дома им в село Родина към еленските села, за да се види с гадже.

На връщане решил да излезе и да пробва мощното "Ауди А6" по главния път Велико Търново - Варна. Според обвинителния акт неправоспособният шофьор се движел с превишена скорост от 133,63 км/ч и изгубил контрол над колата. След удара купчина железа остана от таксито, в което са били загиналите братя. СНИМКА: АРХИВ

В участък с 3 ленти без причина навлязъл в насрещното платно и се блъснал челно в "Дачия Логан". В тежкия удар на място загинаха шофьорът на таксиметровия автомобил Огнян Георгиев и брат му Стилиян Георгиев. В нощта на инцидента 66-годишният таксиметров шофьор не работел. Отивали с по-възрастния му брат за риба на яз. "Ястребино". В този момент скоростта на таксито е 85,4 км/ч, сочи експертизата.

"Вечерта към 23,30 ч тръгнах за село Беброво, обаче минах през Златарица, Равново, защото пътят за Елена тогава беше затворен. Стигнах до бившата ми приятелка, видяхме се и тръгнах да се прибирам. На кръстачката за село Родина, Горско ново село и Златарица

и си викам: "Така и така съм взел колата, да я покарам още"

Минах през Горско ново село, Кесарево и излязох на магистралата (главния път София - Варна). Много пъти сме я минавали с баща ми и знам пътя. Карах допреди Антоново и реших да обърна и да се прибирам вкъщи. Карах с 80-90 км/ч. В един момент, преди да вляза в завой, виждам фарове в моето пътно платно. Веднага набих спирачки и дадох плътно вдясно, колкото можах. Те караха много бързо и ме удариха в предната лява част. След това си спомням чак в болницата, доктори на главата ми и аз не знам къде съм", разказа единствено пред "24 часа" версията си младежът.

Алишан също пострада в инцидента, а адвокатът и близките му

опитваха да прехвърлят вината на загиналия водач

"Съжалявам, че съм карал без книжка, но не съм убиец. Карах си в моята пътна лента, а таксито изведнъж връхлетя върху мен. Искам правосъдие!", настояваше неправоспособният шофьор.

По делото са направени две независими тройни автотехнически експертизи. Вещите лица са единодушни, че не таксито, а аудито е навлязло в насрещното и е причинило фаталния сблъсък. Нещо повече - при изчисленията на втората група автоексперти скоростта, с която златаришкият ученик връхлита колата на Огнян, се оказва още по-висока - не 111,2 км/ч, а 133,63.

Допълнителната експертиза бе възложена след множество искания на защитата на непълнолетния шофьор за пълно изясняване на обстоятелствата около среднощния сблъсък. Екип на “Пътна помощ” прибира катастрофиралото ауди. СНИМКА: АРХИВ

Година и половина след зверската катастрофа се наложи

разследващите да издирват мистериозен камион, заснет с видеорегистратора на таксито,

което го изпреварва 20 секунди преди сблъсъка.

"Ако този товарен автомобил не е пряк участник, шофьорът му със сигурност е очевидец на удара", твърдеше адвокатът на Алишан - Благой Златанов.

Не бе разпитван и спътникът на шофьора на друга преминаваща кола, който първи е подал сигнал на 112 за мелето.

"Всички са издирени и разпитани, но не са дали нови и различни обстоятелства за механизма на настъпване на катастрофата, няма очевидци на самия удар", обясниха запознати с разследването. Разменени снимки във фотоалбума и намерени в канавката части от автомобили, за които близки твърдяха, че са от аудито, но не са събрани като веществени доказателства, даваха храна на тезите, че разследването е опорочено от огледа на местопроизшествието.

Версии, които вероятно ще се чуят и в съдебната зала.

"Във втората експертиза се потвърждава всичко с оглед виновността на непълнолетния шофьор. На предстоящото заседание ще поискаме да бъдем конституирани като частни обвинители", каза адвокатът на почернените семейства Светослав Илиев.

Стилиян Георгиев е оставил съпруга и двама сина, те се явяват наследници и на чичо си Огнян. Той няма деца. По делото като пострадало лице е конституирана и жената, с която таксиметровият шофьор е живял на съпружески начала. Близките няма да предявяват граждански искове. Ще търсят обезщетения от застрахователя, щом приключи наказателният процес.

Алишан все още се възстановява - той беше в реанимация

след сблъсъка със счупени крака и други травми. Прокуратурата поиска постоянен арест, но съдът отказа да заседава в болницата. След като навърши пълнолетие, му бе определена парична гаранция. Има и забрана да напуска страната.

"Аз като родител го преживявам много тежко. Съжалявам, че стана, но не се чувствам виновен, че детето ми е убило някого. Има вина, има грешка, която е недопустима - не трябваше да взема колата, но искам по-умни хора да кажат кой е виновен. Искам справедливо наказание, а не просто Алишан да е удобният осъден. От село Родина нас ни имат за неграмотни хора", казва бащата Исмет Трънков.

Случилото се предизвика протести на таксиджии

във Велико Търново. В деня на погребението на загиналите траурно шествие тръгна по улиците на Велико Търново. В него се включиха над 100 таксита, а колоната от жълти коли премина по улиците на града и по част от пътя София - Варна.

Колегите на загиналия Огнян настояха за по-голяма отговорност при шофиране и по-сурови наказания за нарушителите. Призоваха и за по-стриктен контрол от страна на полицията и повече часове кормуване за младите водачи.