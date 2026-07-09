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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23197191 www.24chasa.bg

Международна конференция подготвя Евтим Милошев за 70 години България в ЮНЕСКО

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Министърът на културата Евтим Милошев

Международна конференция с участието на висши представители на ЮНЕСКО ще организира министърът на културата Евтим Милошев. Така ще се отбележи 70-годишнината от пълноправното членство на България в организацията.

За подготовката министърът разказа по време на изслушване в Комисията по културата и медиите. По думите му международна конференция с участието на генералния директор на ЮНЕСКО ще даде допълнителен авторитет на България по отношение на ролята ѝ в организацията и мястото ѝ в културния живот на Европа и света.

„Приемането ни в тази комисия в ЮНЕСКО е събитие, на което имах удоволствието да присъствам. Вярвам, че присъствието на българския министър на културата и думите, които произнесох там, са допринесли за този избор", каза министърът.

Той съобщи, че по време на участието си в сесията на ЮНЕСКО е провел среща с новия генерален директор на организацията Халед Ел-Анани, на когото лично е връчил писмена покана от името на министър-председателя на България за посещение в страната през тази година, когато се отбелязват 70 години от пълноправното членство на България в ЮНЕСКО. По думите му срещата е била позитивен знак за страната ни. Милошев допълни, че е провел разговор и с новия помощник генерален директор по културата на ЮНЕСКО Ал-Файез, като срещата е била свързана с опазването и развитието на културното наследство на България.

Министърът на културата Евтим Милошев

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