Надежда Захариева вярваше, че когато умираме, се раждаме за нещо ново (Обзор)

Поетесата си отиде на 8 юли на 81 г., поклонението ще е на 12 юли в черквата “Света Неделя”

“От момента, в който се раждаме, започваме да умираме. И когато умираме, се раждаме за нещо ново.”

Тези думи Надежда Захариева казва преди 2 години и именно с тях започва документалният филм за нея “Изповед в стихове”, заснет от режисьора Стилиян Иванов. Стиховете в лентата чете дъщерята на поетесата - Райна Дамянова, а музиката е на челиста Анатоли Кръстев. Днес този филм, пълен с римите и ритъма на Захариева, звучи като на прощаване с нея, след като тя си отиде на 8 юли на 81 години.

“През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек.” Това казва президентът Илияна Йотова в съболезнователния си адрес до семейството и близките на поетесата. И още: “Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните ѝ почитатели”. Йотова допълва, че като автор на едни от най-популярните текстове в българската музика поетесата е успяла да даде думи на любовта, вярата и болката, които ще останат във времето.

Един от тези текстове е за песента “Сълза” на Лили Иванова. Затова и примата на българската естрада цитира част от нея в прощален пост във фейсбук:

Нарисувай ми,

художнико, сълза.

Четките вземи,

не ми отказвай!

Лека – като капката роса.

Тежка – като

зрънцето омраза.

Лили Иванова пише още: “Скъпа приятелко, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душата ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов!”.

Захариева е съпруга на поета Дамян Дамянов, за когото се грижеше всеотдайно в продължение на 35 години. Двамата имат три деца - Петър, Райна и Явор. Първородният им син Петър си отиде на 41 години.

“Запозна ни поезията, но ни събра разочарованието ни от обществото. Нашият брак шокира обществото. Вследствие на неговия шок първите години на нашия брак се превърнаха в шок и ужас за мене. Трябваше да чуя такива неща за себе си, че и в тоя момент си припомням стиха на Димчо Дебелянов: “И толкоз черни мисли ми тежат, че аз не искам нищо да си спомня”. Но си го припомням с усмивка.” Така Захариева разказва в интервю пред “24 часа” за брака си с Дамян Дамянов.

През годините е едва ли не обвинявана, че наред с текстовете за Лили Иванова, на “Може би” на група “Сигнал” и много други пише и текстове за попфолк изпълнители. Неин е например текстът на “Луда по тебе” на Камелия.

“Авторка съм на тези песни. И не само на тях. Нямам основание да се срамувам”, казва поетесата. И припомня как преди години, когато съпругът ѝ написал: “Все мечтах да остана бедняк, поне тая мечта ми се сбъдна”, тя помолила партиец на висок чин за някаква работа и била попитана: “Вас за какво ви бива?”. Тогава ѝ се налага да продава книги на площада срещу хотел “Плиска” и да пише текстове за попфолк песни. “Ако не бях прочела това, което бях прочела, щях да предпочета да умрем с Дамян от глад, вместо да се нагърбя с осигуряването на насъщния хляб за семейството”, казва Захариева.

През 2003 г. тя бе зам.-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев. После обаче се отдръпва от политиката, защото по думите ѝ разбира, че не може да мисли партийно.

Важното е, че завеща голям брой стихотворения и богато литературно наследство, като остава в сърцата на поколения българи с дълбоката си лирика.

Надежда Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в трънското село Радово, но израства в Сандански, където преминава детството ѝ. Завършила е френска филология в Софийския университет.

В нейна памет БНТ 1 ще излъчи филма “Изповед в стихове” в неделя от 18 ч. Лентата се излъчва безплатно и в ютюб канала на продуцента “Додофилм”. Малко по-рано същия ден - на 12 юли от 14 ч, ще е поклонението в софийската черква “Света Неделя”.

“24 часа” изказва искрени съболезнования на семейството и близките!