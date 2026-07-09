Министърът на отбраната Димитър Стоянов: Военните ще проявят разбиране за замразените им заплати в бюджет 2026

Позицията на правителство е ясна и категорична - имаме резерви към включването на определени лица в списъка със санкции, но вето няма да наложим, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването "Лице в лице" на Би Ти Ви.

Подкрепяме Украйна, но България няма финансова възможност за осигуряването на средства тази година. Категорично отказваме да го направим при този бюджетен дефицит. Ангажиментът на българската страна към Украйна е директно в пари в размер на 80 млн. и сме плащали част от тях. Представете си да вземем огромен дълг и да заделим пари за Украйна, това ще ощети обикновените хора. Няма как обаче да забраним на частния бизнес да продава оръжия, при положение, че произвеждаме, каза още Стоянов.

Бюджетът от 2,7 млрд. на военното министерство е достатъчен, до 3,5% ще се харчат за българската армия, заяви още той.

По думите му благодарение на автоматизма на увеличението на заплатите в отбраната, за едно място са започнали да кандидатстват 10,20,30 човека. Сигурен съм, че нашите военни ще проявят разбиране към ситуацията - в бюджет 2026 заплатите ще бъдат замразени, добави министър Стоянов.

Българската армия ще продължи да се модернизира и нещата вървят в добра посока.

Три спешни мисии със "Спартан", в които този самолет транспортира три деца - това е дейността на българската армия, за която тя получава благодарности. Когато се наложи ВВС на България никога не са отказвали да изпълнят пранспортна цадача. Над 400 души участват в гасене на пожари.