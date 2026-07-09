САЩ “коригират” Радев: български искания вдигнали с 37 млн. долара цената на “Страйкър”

Бронираните бойни машини ще имат 6 различни варианта на екипиране според мисията им. Но засега се отказваме от дроновете към тях

Не световната инфлация, а български искания какви допълнителни технологии да бъдат интегрирани в бронираните машини “Страйкър” е вдигнала цената с 37 млн. долара.

Това разясниха от посолството на САЩ пред “24 часа”, след като по предложение на правителството стойността на проекта порасна до 1,5 млрд. долара. В четвъртък Народното събрание одобри новата цена на сделката.

Тя е поискана от САЩ и производителя на бронираните машини “Дженерал дайнамикс” заради поскъпване на суровини като германий, алуминий, електронни и оптични елементи, а също така и заради повишени разходи за опаковане и транспортиране до България, пише в мотивите на кабинета, подписани от премиера Румен Радев. Проектът е сред ключовите за модернизацията на българската армия.

Обяснението от американското посолство идва, за да се пояснят и коригират част от публично обявените от управляващите мотиви.

В четвъртък тези мотиви бяха повторени и от министъра на отбраната Димитър Стоянов при обсъждането в пленарната зала на НС на увеличената цена на бронираните машини. “Да, има реално увеличение в общата сума на проекта, която е под 3%. Това увеличение е по обективни, чисто пазарни причини”, каза и депутатът от “Прогресивна България” Христо Симеонов.

Според говорител на американското посолство в София обаче причината за поскъпването

не е тази, която посочва премиерът

Радев в мотивите си.

“Повишението на цената за българските машини “Страйкър” идва заради поисканите специални най-съвременни функционалности от страна на българските ни военни партньори”, заяви говорител на дипломатическата мисия пред “24 часа”.

“България ще получи най-технологично развитите машини “Страйкър” с 6 различни варианта на екипиране в зависимост от мисията им - от разузнавателни машини и такива за борба с танкове до машини за работа в опасна или заразена околна среда. Това драстично ще промени способностите на България да се защитава сама и да изпълнява задълженията си към НАТО. Модернизацията на отбраната е инвестиция. Стъпките, които предприема България, за да надгради отбранителните си способности, имат своята цена, но носят дългосрочни ползи за сигурността и суверенитета на страната и на Източния фланг на НАТО и Черноморския регион”, подчерта говорителят на посолството.

Уточненията от американска страна за поскъпването бяха поискани дни след като “24 часа” първи публикува информацията и мотивите на правителството. Според дипломати подобно искане за официален правителствен документ е безпрецедентно и

издава специално отношение на САЩ

към управляващите в България.

Известно напрежение се появи още в първите дни на правителството, когато премиерът Радев обяви, че е поискал от президента Доналд Тръмп отпадане на визите за САЩ срещу удължаване на престоя на американските самолети цистерни на летището в София. Впоследствие Радев обяви, че няма отговор на искането му от страна на Тръмп и затова американските самолети трябва да напуснат до 30 юни.

Договорът за покупка на 183 бойни машини за пехотата “Страйкър” и за още 15 спомагателни машини бе сключен през 2023 г. от кабинета на Николай Денков, но бе подготвен от предното служебно правителство с премиер Гълъб Донев. Първоначалната му стойност бе 1,376 млрд. долара, като България трябваше да плати 1,2 млрд. долара за бойните машини, а още 65 млн. долара - за закупуване на боеприпаси за тях. Още 101 млн. долара струват управляемите противотанкови ракети “Джавелин”, с които да бъдат въоръжени 107 от новите бойни машини.

Машините “Страйкър” трябва да се сглобяват финално в завода на ТЕРЕМ във Велико Търново. Първоначалният план бе до края на тази година на Сухопътните войски вече да са предадени 33 от тях, но засега са пристигнали комплектите за асемблиране на едва няколко машини.

Искане за повишаване на цената на проекта е получено на 6 април в Министерството на отбраната, а на разговори в София американците са предоставили и обосновка за това, пише в мотивите, с които премиерът Радев внесе в парламента искането да се одобри по-висока цена за “Страйкър”. Първоначално оскъпяването било над 59 млн. долара за самите бронирани машини и 4,7 млн. за боеприпасите, а при ракетите “Джавелин” - намаление с 12,5 млн. долара.

На 18 юни е имало преговори

вече между новото ръководство на МО и американците, при които България се е отказала от покупката на 17 дрона SkyRaider R80D за разузнавателните машини и свързаната с тях интеграция, резервни части и обучение. Впоследствие ще се търси оборудване на бойните машини с дронове, но в сътрудничество с българската индустрия, се казва в пратеното до депутатите предложение.

Така България е успяла да намали поскъпването на бойните машини и стойността на този договор се увеличава с 44 млн. вместо с 59 млн. долара. Допълнително поевтинява договорът за боеприпаси - вече ще е за 53 млн. долара, вместо предвидените преди 3 години 65 млн. Намалява се и договорът за ракетите “Джавелин” с първоначално предложените от американците 12 млн. долара. Или общото поскъпване на проекта, предложено от кабинета и вече одобрено от депутатите, е с 37 млн. долара.

Отказът от дроновете за машините “Страйкър” означава, че “в правилния момент ще внедрим много по-актуални и съвременни технологии”, разясни при дебатите депутатът Христо Симеонов.

“За необходимостта от този проект няма смисъл да се говори. Българската армия е подценявана изключително дълги години, вследствие на което модернизационните процеси започнаха едва през 2018-2019 г. Този проект реално е подписан през 2023 г.”, обясни и военният министър Стоянов, който дойде при депутатите, за да поиска одобрението им за допълнителните разходи.

Министърът увери, че сухопътните ни войски си вършат работата по опазване на границата. Всички тези машини могат и са достатъчно добре ситуирани, за да участват в мисиите, добави той. С новата техника ще се осигурят оперативност и съвместимост с армиите на НАТО, придобиване и поддържане на способности и участие в самостоятелни и съюзнически операции в страната и извън нея.