Министерството на здравеопазването ще развива платформата „Диагноза България“

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова се е срещнала със създателя на платформата "Диагноза България" Мартин Атанасов. Заедно са обсъдили възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите, съобщиха от ведомството.

В срещата участвали заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев и студентът по медицина и представител на "Бъдеще в България" Василена Киара.

По време на разговора министърът поздрави Мартин Атанасов за разработването на платформата и за активната му гражданска позиция, като подчерта, че инициативи, създадени от млади хора с визия за обществена промяна, заслужават институционална подкрепа, добавят от министерството.

"Прозрачността е в основата на доверието в здравната система. Именно чрез дигитализацията можем да осветлим процеси, които с години са оставали непрозрачни, да гарантираме по-ефективен контрол и да защитим правата на пациентите. Още по-важно е, че младите хора не остават безучастни, а създават решения и отстояват правата си. Тази енергия е ключът към реалната промяна в сектора и Министерството на здравеопазването ще бъде партньор на подобни инициативи", заявила министър Ивкова.

Тя отбелязала още, че Министерството на здравеопазването вече работи по няколко проекта, насочени към дигиталната трансформация на сектора. Целта е чрез модерни технологични решения да бъдат осветлени дълго прикривани процеси, да се подобри контролът и да се повиши доверието на гражданите в здравната система.

В рамките на срещата е била обсъдена възможността платформата "Диагноза България" да бъде надградена чрез използването на официални данни, които да повишат нейната функционалност и полза за пациентите и институциите.

Проф. Петко Салчев също заявил готовност да подпомогне експертно развитието на платформата, така че тя да бъде надградена и да намери практическо приложение в работата на държавните институции.

Като следваща стъпка участниците се договориха да бъде проведена съвместна работна среща с представители на "Информационно обслужване", на която ще бъдат обсъдени възможностите за технологична интеграция, обмен на информация и бъдещо развитие на платформата, добавят от ведомството.

Срещата е част от усилията на Министерството на здравеопазването за насърчаване на иновативни решения, които поставят пациента в центъра на здравната система и допринасят за по-голяма прозрачност, отчетност и ефективност в работата на институциите.