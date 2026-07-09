ГЕРБ изненадващо подкрепи спорен проект на кмета Васил Терзиев за 6-о училище

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ГЕРБ изненадващо подкрепи спорен проект на столичвния кмета Васил Терзиев за 6-о училище "Граф Игнатиев", което трябва да премине на едносменен режим на обучение.

Той бе одобрен от Столичния общински съвет (СОС). По-рано в ресорната комисия по образование и култура, председателствана от ГЕРБ, този доклад на кмета Васил Терзиев бе остро критикуван и отхвърлен.

Основният спор около новия проект за модернизация е свързан с конфликт между планираното застрояване и наскоро обновената съществуваща инфраструктура в училищния двор.

Проектът цели изграждането на изцяло нов учебен корпус, спортна зала и зелени зони, като началото на ремонтите е предвидено до края на годината.

Според критиците идейният проект в този си вид е неосъществим, тъй като предвижда промени върху вече изградена спортна площадка в двора, която е чисто нова и е в законов гаранционен срок.

Също така концепцията училищният двор да бъде отворен за външни лица за спорт и културни събития след часовете предизвиква дебати относно сигурността, поддръжката и контрола на достъпа в идеалния център на София.

Проектът е част от инициативата "Училището - сърцето на квартала".

"Проектът за 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" предлага цялостна визия за модерно училище, съобразено със съвременните образователни практики, безопасността на децата и активното участие на местната общност", обясни кмета пред родители в началото на годината.

Докато училището се обновява няма да бъде спирана учебната дейност, увериха от Столична община.

Шесто училище се намира в центъра на София, точно срещу църквата "Свети Седмочисленици".