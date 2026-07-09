Борбата с олигархията - №1 в устава на Радевата партия (Обзор)

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Няма ограничение в мандатите на лидера, той сам ще посочи кандидата за президент на “Прогресивна България”

Разграждане на олигархичния модел и задкулисния контрол над държавните институции и медиите - това е първата цел, която е разписала в устава си официално най-новата партия “Прогресивна България”. Тя вече е вписана в регистъра на политическите партии, след като получи зелена светлина от Софийския градски съд в края на миналия месец. Там е качен и уставът ѝ.

Румен Радев обяви, че прави партия в разгара на предизборната кампания, а два дни преди вота - на 17 април, във Велико Търново се проведе учредителното събрание на ПБ. В Изпълнителния съвет са министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Димитър Стоянов и Гълъб Донев, шефът на премиерския кабинет Николай Копринков, председателят на НС Михаела Доцова и няколко депутати.

Вътрешният министър Иван Демерджиев е начело на 5-членния Контролен съвет.

Радев още не е обявил кои са заместниците му, нито ресорите им.

Уставът и ръководството на ПБ все още не са качени на партийния сайт. Но пък там има форми за набиране на членове и симпатизанти. Последната новина е от началото на май - от деня, в който президентът Илияна Йотова връчи на Радев мандата за съставяне на правителство.

Веднага след борбата с олигархията в партийния устав е разписано съхраняване на мира и

недопускане на въвличането на България във въоръжени конфликти

На трето място е борбата с бедността и всички форми на социално изключване и дискриминация. Общо 15 са целите на ПБ, включително подобряване на инфраструктурата, здравеопазване и образование, достойни доходи и др.

Всички ръководни длъжности, включително и председателският пост на Радев, са за по 4 години, но няма ограничение в броя на мандатите им. Тоест Радев е начело до април 2030 г., но може да продължи и след това.

Според устава той като председател посочва имената за номинациите на ПБ за длъжности, заемани по решение на Народното събрание. Бившият държавен глава ще даде на Изпълнителния съвет и кандидатите за президент и вицепрезидент наесен.

Водачите на листи за парламента, местата на коалиционните партньори и гражданската квота в тях обаче са в правомощията на Изпълнителния съвет. Общо е и решението за окончателното подреждане на депутатските листи.

Кметове, областни управители, народни представители, евродепутати и министри попадат по право в общинските съвети на организациите, в които членуват. В БСП например тази опция изпращаше кметове и депутати направо в областното ръководство, а в други партии позиции “по право” няма.

Най-малко веднъж на всеки 4 г. формацията ще се събира на общо събрание. Контролният съвет, ръководен от Демерджиев,

отговаря за годишната финансово- счетоводна ревизия на всички органи

на ПБ, контрола върху партийното имущество и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения. Право на членство имат само неосъждани за умишлено престъпление от общ характер.