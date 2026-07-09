Пуснаха педофила Карамихайлов - охранителят в училище не знаел, че е престъпление да праща на деца голите си снимки

Педофилът Мартин Карамихайлов, който беше арестуван преди месец, защото пращал голите си снимки на ученици, е освободен под домашен арест. Това стана ясно след закритото заседание в Софийския градски съд в четвъртък.

42-годишният мъж има три присъди за блудства с малолетни момчета, но след освобождаването му от затвора и изтичане на срока на наказанието му е реабилитиран през лятото на 2025 г. Година по-късно кандидатствал за работа като охранител и го наели. Пратили го да пази учениците в столичното училище “Виктор Юго” в “Младост”. Дни по-късно дете се е оплакало в полицията, че пазачът му е пратил гола снимка, след като го последвал в инстаграм. По този начин Карамихайлов е търсил жертви и в миналото.

Според адвокат Илия Петков клиентът му не е знаел, че извършва престъпление. Той разказа версията на Карамихайлов след заседанието - публикувал си снимка чисто гол в инстаграм, която детето е видяло. Освен това му изпратил и поздрав.

“Карамихайлов е изпратил своя гола снимка на детето. По-тежката алинея от НК е, ако непълнолетният беше гол на снимка”, заяви още адвокатът. Според него клиентът му е постъпил глупаво или има психически проблеми. За отклонения от нормалната психика сочат и експертизите, които са му правени по наказателните дела от миналото.

Заради скандалния случай правосъдният министър Николай Найденов поиска от Висшия съдебен съвет и инспектората проверка на делото за реабилитация на Карамихайлов. Като реабилитиран той се води неосъждан въпреки 3-те присъди за педофилия. Така е успял да си извади чисто свидетелство за съдимост и да започне работа като охранител в училище.