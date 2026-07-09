Последно: Няма да наложим вето на новите санкции срещу Русия, но имаме резерви

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България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но има резерви. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след противоречивите знаци от управляващите през последните седмици. Премиерът Румен Радев първоначално се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил и дори използва думата "вето" при посещението си в Брюксел.

Правителството се обяви и против рестрикциите за Вагит Алекперов, бившия президент на „Лукойл", с мотив да защити работата и петролните доставки за рафинерията в Бургас.

Въпреки това официалната позиция на България е, че няма да налагаме вето на санкциите, каза Димитър Стоянов.

„България изказва определени резерви за определени лица от този списък. Потвърдихме тази позиция", каза Стоянов пред Би Ти Ви.

На въпрос дали това означава, че страната ще наложи вето върху санкционния пакет, министърът беше категоричен: „Не. Това не е вето. Това са резерви, които предлагаме, така че тези лица да бъдат изведени от санкционния режим."

Одобрението на 21-ия пакет санкции от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли, но България ще настоява за промени в част от санкционния списък.

Стоянов заяви, че страната е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение и няма финансова възможност през тази година да отделя средства за военна помощ за Киев.

Същата позиция по-рано изрази и премиерът Румен Радев, въпреки че обсъди с Володимир Зеленски евентуално сътрудничество в производството на дронове между България и Украйна.