ТЕЛК е ключ към 2 млрд. евро – за да няма злоупотреби, оценката вече според нуждите (Графики)

Правят анализ на законодателството

Над четвърт милион българи в трудоспособна възраст получават пенсия за инвалидност

Най-честата диагноза са сърдечносъдови заболявания

ТЕЛК е универсален ключ за социални помощи и пенсии за над 2 млрд. евро. Парите за хората с увреждания се вдигат всяка година, но те не достигат и не се раздават според нуждите. Затова социалното министерство е амбицирано за реформа на системата.

Първата задача е да се направи анализ на законодателството за хората с увреждания (виж по-долу защо). Втората част обаче ще е свързана с експертизата на работоспособността, т.е. обръщане на философията - не колко е увреден човекът, а колко са съхранени възможностите му. Това обаче ще е част от 4-годишната управленска програма на правителството.

Нашата работа ще е фокусирана в частта, която подобрява индивидуалната оценка

на потребностите, така че ТЕЛК да не е единственият ключ към социалната система. Нашата работа ще е за по-фокусирана и качествена подкрепа, увери в бюджетна комисия министър Наталия Ефремова. Освен това новите политики ще влязат в единен кодекс.

Целият бюджет на социалното министерство тази година ще е 2,112 млрд. евро, което е със 17,6% повече спрямо 2025 г. Най-голям ръст е предвиден за финансова подкрепа за хората с трайни увреждания. Планираните разходи по това перо са със 133,5 млн. евро повече. За осигуряването на лична помощ за хората с увреждания са 185,5 млн. евро допълнително, обясни министърката.

Ръстът на средствата се дължи на нарастването на линията на бедност и на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г., което води до повишаване на финансовата подкрепа за хората с увреждания и на възнагражденията на личните асистенти. Основна причина за по-високите разходи е и все по-големият брой хора, които са подпомагани от държавата.

Очаква се през 2026 г. месечна финансова помощ по Закона за хората с увреждания да получават близо 793 600 лица.

Допълнителни 24,3 млн. евро са заложени за деца с трайни увреждания поради увеличения им брой. Осигурени са и 30 млн. евро за новата целева помощ -

520 000 души от уязвимите групи да получат по 50 евро за Коледа

Всяка година се издават около 270 хил. експертни решения на ТЕЛК, като значителна част от тях са свързани с хронични заболявания, показва мащабен анализ на Института за пазарна икономика. Най-честите диагнози са сърдечно-съдовите заболявания, усложненията на диабета и други хронични заболявания. (Виж инфографиката на 3-а стр.)

ТЕЛК решенията са концентрирани основно в активната и предпенсионната възраст. През 2025 г. например над 108 хил. са издадени за хора между 40 и 59 г., а

над 107 хил. - за хора между 60 и 79 г.,

пишат от ИПИ.

Още по-стряскащото е, че през 2024 г. 272 хил. души в работоспособна възраст получават пенсия за инвалидност.

Анализът показва и регионални различия. В някои области делът на получателите на инвалидни пенсии

достига 30 души на 1000

население, в други е около 7-10.

В столицата броят им надхвърля 110 хил. души, в Пловдив - 29 хил., във Варна - 26 хил.

В седем общини хората с увреждания са над 1/5 от общото население, а в 45 - над 15%. Струпвания на общини с по-високи дялове има в повечето части на Северна България, най-отчетливо край Силистра, Видин, Враца и Плевен, на юг - най-вече край Кюстендил, както и в Родопите.

През 2019 г. броят на пенсионерите с инвалидни пенсии е 509 091 души. До 2022 г. се наблюдава умерено намаление, като през 2022 г. достига 494 030. Но след това трендът се обръща и през 2023-а вече са 505 896, през 2024-а - 528 382.

Системата на социалната подкрепа за хората с увреждания включва широк диапазон от плащания и услуги. Например през 2025 г.

246 хил. души получават безплатни годишни електронни винетки,

а над 50 хил. са здравно осигурявани чрез месечни социални помощи. Около 61 хил. души са осигурявани като полагащи грижи за хора с увреждания, пишат още експертите на ИПИ.

Около 31,7 хил. семейства вземат месечна помощ за дете с трайно увреждане, като общият бюджет на тази помощ достига 117 млн. евро.

Броят на хората, които използват лична помощ, също расте. От 2019 г., когато роят им е над 15 хил., до 2025 г. той се вдига на над 94 хил., а бюджетните разходи се увеличават от около 9,6 млн. до приблизително 642 млн. евро. “Това превръща личната помощ в едно от най-бързо нарастващите пера в системата на социалната политика, без това да е обусловено от промени в здравния статус на населението”, се казва в обширния анализ на ИПИ, като се подчертава и съществените регионални различия, особено в ползването на услугата в Северозапада.

В очерталите се региони с голям дял на инвалидни пенсии също се наблюдава отчетливо струпване. На общинско ниво личат и по-крайни случаи - в Гулянци, Никопол и Криводол - там ползватели на лична помощ са над 5% от средногодишното население, а в други 37 селища са над 3%. “Докато на национално ниво увеличението в броя на ползвателите между 2020-а (първата пълна година на работа на механизма) и 2025 г. е 147%, сред общините има значително по-бързи темпове на разрастване на прилагането му -

в Сухиндол потребителите са нараснали с 444%,

в Малко Търново - с 325%, в Искър - с 319%”, пишат още от ИПИ.

В бюжет 2026 е заложена и една важна промяна - Националният осигурителен институт да има право да връща на ТЕЛК експертни решения за ново произнасяне. Това ще е възможно при наличие на данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или на неистински, или преправени документи. Достъп до Националната здравноинформационна система ще има само при съмнения за злоупотреба, единствено след сигнал от прокуратурата и само в рамките на вече образувано досъдебно производство.

Това означава, че хората, които добросъвестно са получили решение на ТЕЛК или НЕЛК, нямат основание за притеснение. Не се предвиждат проверки на медицинските им досиета. Новият механизъм е насочен към конкретни случаи, в които има данни, че е извършено нарушение, обясни в социалната комисия шефката на НОИ Весела Караиванова-Начева. Даде и пример - има близо

200 пенсионни преписки, които прокуратурата е изпратила към НОИ

В хода на досъдебното производство е доказано, че тези ТЕЛК-ове не са законни - печатите, решенията, подписите са фалшифицирани. “По тях са плащани пенсии по 2- и 3-годишен период. Установени са подписи на хора от комисиите, които са на легло и няма как да са ги положили. НОИ бе изправен пред хипотезата какво да прави и решихме да прекратим изплащането на пенсиите”, разказа тя. От тези 198 само 3 или 4 подадоха запитване до НОИ защо е спряна тяхната пенсия. Какво означава това - те са знаели, че са фалшиви, обясни Весела Караиванова.