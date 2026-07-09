Парламентът прие единодушно отчета на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за 2025 г.

Парламентът прие единодушно отчета на генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за 2025 г., включващ и финансов отчет. "За" гласуваха 153 народни представители. Отчетът на БТА беше приет след прегласуване от депутатите. При първия вот 151 народни представители гласуваха "за", а един - "против". Веднага след обявяването на резултата обаче беше поискано прегласуване и отчетът беше приет със 153 гласа "за".

На 25 юни Кирил Вълчев представи годишния отчет на дейността за 2025 г. пред парламентарната комисия по културата и медиите, която също го прие с единодушие.

При представянето на отчета днес в пленарната зала Кирил Вълчев призова в бюджета за догодина да бъде преосмислена политиката на възнагражденията в медиите.

Отчетът на БТА за 2025 г. включва информация за изпълнението на стратегическите цели на Агенцията, развитието на кореспондентската мрежа, кадровата политика, международното сътрудничество и финансовото състояние на националната информационна агенция на България.

Мотото на отчета за 2025 г. е цитат от св. Константин-Кирил Философ: „Бог е сътворил човека между ангелите и животните, като го отделил от животните с дара на словото и мисълта, а от ангелите с гнева и плътската похот. И кой към която част повече се приближава, към нея се приобщава към низшите или към висшите". Изборът е свързан както с провеждането на двадесетото издание на Световната среща на българските медии, така и с отбелязването на 1170 години от създаването на глаголицата.

В отчета е представен преглед на изпълнението на стратегическите цели на Агенцията, обединени около пет основни понятия – свобода, истина, знание, общност и памет. В него се посочва, че 2025 г. е четвъртата година, в която съдържанието на БТА е достъпно безплатно след решението на Народното събрание от 2021 г. за премахване на платения достъп до новините на агенцията, и се отбелязва ръстът в мултимедийното съдържание на БТА през последните години, като особено значително е увеличението на снимките, видеоматериалите и инфографиките.

В 2025 г. беше първата пълна година с работа на разширената кореспондентска мрежа на БТА в България. Към края на миналата година БТА има 70 щатни кореспонденти, от които 61 щатни кореспонденти в България (от тях 5 фотокореспонденти) и 6 щатни кореспонденти в чужбина – в Анкара (Турция), Атина (Гърция), Брюксел (Белгия), Белград (Сърбия), Букурещ (Румъния) и Скопие (Република Северна Македония) и трима фотокореспонденти в националните пресклубове в Белград, Букурещ и Скопие. В резултат на назначенията на втори кореспондент в областните градове и разширяването на екипите в градовете Пловдив, Варна и Бургас значително нараснаха публикациите на регионални новини, се посочва в отчета.

Към 31.12.2025 г. в БТА работят 388 души, от които 352 души са на постоянни трудови договори, а 36 души на временни договори – 34 души по проекта за дигитализация на архивите по Плана за възстановяване и устойчивост и 2 по програма „Младежка заетост +".

През миналата година за първи път БТА започна да създава подкасти, като първият е излъчен в навечерието на 127-ата годишнина от първия бюлетин на агенцията. В пресклубовете на БТА се състояха 1 254 пресконференции и събития, пише още в отчета.

На 127-ата годишнина от първия бюлетин на БТА, който е отпечатан на 16 февруари 1898 г., беше представен създаденият по поръчка на БТА от Националната художествена академия (НХА) нов шрифт на кирилица ЛИК на основата на буквите на учениците на светите братя Кирил и Методий през IX век в България. БТА регистрира шрифта в Патентното ведомство и обяви, че ще предоставя за свободно ползване от всички публични институции на страната в името на постигане на единен облик.

През миналата година продължи изпълнението на проекта за дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА, като беше постигнат нов значителен напредък. Завърши преместването на архивите и библиотеката на БТА и на 16 февруари 2025 г. – деня на 127-ата годишнина от първия бюлетин на БТА, бяха представени новите архивохранилища, оборудвани с прецизна климатизация и стелажни системи съгласно архивните стандарти. Към 31.12.2025 г. бяха дигитализирани общо 4 249 716 страници от общо около 5 300 000 страници на хартия, както и общо 562 965 снимки от общо 1 800 000 кадъра, от които на дигитализация подлежат около една трета с оглед техническите им параметри и спазването на авторски права.

На годишнината на БТА бяха представени, освен новите архиви, библиотека и дигитализационен център, и напълно обновената Новинарска стая (News room) в централата на БТА и новия паркинг, допълнителния асансьор и обновени входове на сградата с достъп за хора с увреждания. Беше завършена и представена и изцяло почистената фасада на сградата в София, реставрираният фасаден часовник и изградено външно фасадно осветление с различни светлинни сценарии.

В началото на 2025 г. беше завършен ремонтът и оборудването на двете бомбоубежища в сградата на БТА в София, пише в доклада.