Лили Иванова за Надежда Захариева: Скъпа приятелко, благодаря за прекрасните текстове

Примата Лили Иванова се сбогува с голямата българска поетеса Надежда Захариева и съпруга на Дамян Дамянов, която си отиде днес. Тя е автор на текстове за Лили и нейна близка приятелка. Любимата певица публикува красив стих на поетесата, с която се познават от деситилетия. Ето какво пише Лили Иванова в нейна памет:
Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душа ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!
СЪЛЗА
Нарисувай ми, художнико, сълза.
Четките вземи, не ми отказвай!
Лека – като капката роса.
Тежка – като зрънцето омраза.
...
Щом изтръгне тя със своя зов
даже от душите вледенени
стон от болка или от любов,
знай, че ти си нарисувал мене...
Надежда Захариева