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Лили Иванова за Надежда Захариева: Скъпа приятелко, благодаря за прекрасните текстове

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Лили Иванова на сцената на “Арена 8888” Снимка: ИНА ЯНЕВА

Примата Лили Иванова се сбогува с голямата българска поетеса Надежда Захариева и съпруга на Дамян Дамянов, която си отиде днес. Тя е автор на текстове за Лили и нейна близка приятелка. Любимата певица публикува красив стих на поетесата, с която се познават от деситилетия. Ето какво пише Лили Иванова в нейна памет:

Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душа ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!

СЪЛЗА

Нарисувай ми, художнико, сълза.

Четките вземи, не ми отказвай!

Лека – като капката роса.

Тежка – като зрънцето омраза.

...

Щом изтръгне тя със своя зов

даже от душите вледенени

стон от болка или от любов,

знай, че ти си нарисувал мене...

Надежда Захариева

Лили Иванова на сцената на “Арена 8888” Снимка: ИНА ЯНЕВА

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