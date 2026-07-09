Лили Иванова за Надежда Захариева: Скъпа приятелко, благодаря за прекрасните текстове

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Примата Лили Иванова се сбогува с голямата българска поетеса Надежда Захариева и съпруга на Дамян Дамянов, която си отиде днес. Тя е автор на текстове за Лили и нейна близка приятелка. Любимата певица публикува красив стих на поетесата, с която се познават от деситилетия. Ето какво пише Лили Иванова в нейна памет:

Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душа ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!

СЪЛЗА

Нарисувай ми, художнико, сълза.

Четките вземи, не ми отказвай!

Лека – като капката роса.

Тежка – като зрънцето омраза.

...

Щом изтръгне тя със своя зов

даже от душите вледенени

стон от болка или от любов,

знай, че ти си нарисувал мене...

Надежда Захариева